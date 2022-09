Työttömyys väheni sekä vuodentakaiseen että heinäkuuhun verrattuna

Työttömien työnhakijoiden määrä väheni elokuussa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna koko Hämeen alueella: Kanta-Hämeen maakunnassa 1163:lla (-15 %) ja Päijät-Hämeen maakunnassa 1751:llä (-14 %). Työttömyyden lasku oli maassa keskimäärin samatahtista (-15 %). Kanta-Hämeessä oli elokuun lopussa 6550 ja Päijät-Hämeessä 10 721 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä tippui alueen kaikissa kunnissa; eniten Asikkalassa (-27 %), Hattulassa (-25 %), Humppilassa (-23 %) ja Hämeenlinnassa (-19 %). Myös heinäkuuhun verrattuna työttömien määrä väheni kaikissa kunnissa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä elokuun lopussa 10,1 prosenttia eli 1,7 prosenttiyksikköä vuodentakaista matalampi. Maakunnittain Kanta-Hämeessä työttömyysaste oli 8,3 ja Päijät-Hämeessä 11,6 prosenttia koko maan työttömyysasteen ollessa 9,1 prosenttia. Kunnittain korkeimmat työttömyysasteet olivat edelleen Lahdessa (13,2 %) ja Heinolassa (12,0 %). Matalimmat työttömyysasteet löytyvät Lopelta (5,0 %) ja Hattulasta (5,2 %). Kanta-Hämeessä kaikkien kuntien työttömyysaste alitti 10 prosenttia. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli Hämeessä elokuun lopussa 12,1 ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 26,5 prosenttia.

Yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä kasvanut kolmanneksen vuoden takaiseen verrattuna

Työttömien määrä väheni vuodentakaisesta kaikissa alle 64-vuotiaiden ikäryhmissä. Nopeinta lasku oli edelleen nuorimmissa ikäryhmissä eli 30-vuotiailla. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 709 vähemmän (-29 %) kuin vuosi sitten eli 1744. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 7464, mikä on 854 vähemmän (-10 %) kuin vuosi sitten. Heinäkuuhun verrattuna työttömyys väheni kaikissa ikäryhmissä.

Yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleiden eli pitkäaikaistyöttömien määrän lasku jatkui. Elokuun lopussa Hämeen työttömistä työnhakijoista 8044 eli 47 prosenttia oli ollut yli vuoden työttömänä. Se 750 vähemmän (-9 %) kuin vuosi sitten. Lasku tapahtui kuitenkin korkeintaan kaksi vuotta työttömänä olleiden määrässä. Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden määrä kasvaa edelleen. Elokuun lopussa Hämeen pitkäaikaistyöttömistä 4767 oli ollut työttömänä yhtäjaksoisesti yli kaksi vuotta. Tämä on 1180 enemmän (33 %) kuin vuosi sitten.

Työttömyys laski vuodentakaiseen verrattuna lähes kaikissa (pl. sotilaat) pääammattiryhmissä. Määrällisesti suurin lasku oli palvelu- ja myyntityöntekijöillä (-639), rakennus-, korjaus-, ja valmistustyöntekijöillä (-607) ja ammatteihin luokittelemattomilla (-479).

Uusien avoimien työpaikkojen määrä julkisessa työnvälityksessä kasvoi vuodentakaisesta

Elokuussa julkiseen työnvälitykseen ilmoitettiin 4900 uutta avointa työpaikkaa. Kasvua vuodentakaiseen oli kuusi prosenttia. Paikkoja avautui eniten lähihoitajille, myyjille, toimisto- ja laitossiivoojille, sairaanhoitajille, avustaville keittiötyöntekijöille, talonrakentajille, ravintola- ja suurtaloustyöntekijöille, tarjoilijoille sekä kodinhoitajille (kotipalvelutoiminta).

Vuodentakaisesta kysyntä kasvoi edelleen monilla aloilla. Muun muassa ravintola- ja suurtaloustyöntekijöitä, tarjoilijoita, moottoriajoneuvojen asentajia ja korjaajia, myyjiä sekä lähihoitajia haettiin vuodentakaista enemmän. Työpaikkoja täyttyi enemmän kuin vuosi sitten. Eniten täytettiin lähihoitajien, myyjien, toimisto- ja laitossiivoojien, sairaanhoitajien sekä konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijoiden tehtäviä.

Laajan työttömyyden piirissä 24 400 hämäläistä

Aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli elokuun lopussa 7147 TE-toimiston ja kuntakokeilujen asiakasta. Tämä on 182 enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvu johtuu erityisesti työllistämisen kasvusta. Sen sijaan omaehtoisessa opiskelussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrä on pudonnut vuodentakaisesta. Eniten kasvoi yksityiselle sektorille työllistäminen, mutta myös kuntiin työllistäminen on selvästi yleisempää kuin vuosi sitten. Kaikkiaan työllistettynä oli elokuun lopussa 2508 henkilöä, joista 1856 yksityisellä sektorilla.

Palvelun aloitti elokuussa 1951 asiakasta kasvaen hieman elokuuhun 2021 verrattuna.

Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli Hämeessä elokuun lopussa 24 418. Se on 2732 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Laajan työttömyyden lasku johtui työttömien määrän vähentymisestä (-2914), koska palveluissa olevien määrän kasvoi (+182).

Kuntakokeiluissa olevista asiakkaista entistä useampi palvelujen piirissä

Elokuun lopussa Hämeen TE-toimistossa palvelua sai 18 450 ja Hämeen kuntakokeiluissa 15 613 työnhakijaa. TE-toimistossa työnhakijoista oli työttömiä 7855 (43 %) ja kuntakokeiluissa 9405 (60 %). Kuntakokeilujen työttömistä työnhakijoista 6858 on Lahden seudun ja 2547 Hämeenlinnan seudun kuntakokeilun asiakkaana.

Työttömien määrä väheni sekä TE-toimistossa että kuntakokeiluissa elokuuhun 2021 verrattuna. TE-toimistossa työttömiä työnhakijoita oli 1721 vähemmän (-18 %) kuin vuosi sitten. Lahden seudun kuntakokeiluissa määrä laski 784:llä (-10 %) ja Hämeenlinnan seudun kuntakokeiluissa 430:llä (-14 %). Heinäkuusta elokuuhun työttömien määrä väheni sekä TE-toimistossa että kuntakokeiluissa.

Aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli 3125 TE-toimiston ja 3872 kuntakokeilujen asiakasta. Kuntakokeilujen asiakkaista 2620 on Lahden seudun ja 1252 Hämeenlinnan seudun kuntakokeilussa. Kuntakokeiluissa palveluissa olevien määrä on kasvanut (+392) elokuusta 2021. TE-toimistossa palveluissa olevia on vähemmän (-279) kuin vuosi sitten. Sekä TE-toimistossa että kuntakokeiluissa käytetyin palvelu oli työllistäminen.

Lomautettujen määrässä pienehköä kasvua viimeisimpien viikkojen aikana

Alueen TE-toimistossa ja kuntakokeiluissa on tällä hetkellä noin 33 600 työnhakijaa, joista vajaa 16 300 työttömiä ja lomautettuja alle 800. Lomautettujen määrä on lievästi kasvanut elokuun tilastolukemasta sekä myös viimeisten viikkojen aikana. Muiden työttömien määrä lasku jatkuu.

Syyskuun työllisyyskatsaus julkaistaan 25.10.2022.

Katsauksen laati erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159

Tietopalvelu: tilastot.hame(at)ely-keskus.fi

Lisätiedot:

Hämeen TE-toimisto

Johtaja Eija Mannisenmäki, puh. 0295 041 840

Palvelujohtaja Pekka Voutilainen, puh. 0295 041 795

Lahden seudun kuntakokeilu

Työllisyyspalvelujohtaja Taisto Tuominen, puh. 044 482 6976

Hämeenlinnan seudun kuntakokeilu

Kokeilutoimiston johtaja Mira Sillanpää, puh. 050 569 4638