Työttömyysturvamenot kaksinkertaistumassa

Työllisyysrahasto on varautunut talouden käänteisiin 26.3.2020 09:41:47 EET | Tiedote

Tiedote 26.3.2020. Ensimmäisen toimintavuotensa jälkeen Työllisyysrahaston tulos on ylijäämäinen. Rahaston nettovarallisuus oli 1,67 miljardia euroa vuoden 2019 lopussa. Työllisyysrahasto voi tasapainottaa koronaviruksen horjuttamaa talouttaan tarvittaessa suhdannepuskurilla ja lainarahoituksella. Työllisyysrahasto on julkaissut vuoden 2019 vuosikertomuksensa, joka on luettavissa verkossa osoitteessa talous.tyollisyysrahasto.fi.