Työturvallisuus on tärkeä osa vastuullista toimintaa ja sen kehittämisessä työyhteisökulttuuri ratkaisee

- Vietämme nyt viikolla 43 Euroopan työsuojeluviikkoa, jonka tavoitteena on lisätä työpaikoilla tietoa työn terveysriskeistä ja niiden ennaltaehkäisemisestä. Me Starkissa tähtäämme yhdessä siihen, että työskentelemme turvallisuusasiat tiedostaen ja ennakoivasti joka päivä. Toimintamallimme korostaa sitä, että työturvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia. Siitä huolehtiminen ei ole yksittäisten henkilöiden varassa, vaan se on mukana koko henkilöstön päivittäisessä tekemisessä, vastuullisuusjohtaja Anne Koskinen Stark Suomesta kertoo.

Perustyötä työturvallisuuden parantamisessa on huolellinen perehdytys. Myös esimiehiä on Starkissa koulutettu tunnistamaan entistä paremmin oman roolinsa ja vastuunsa työturvallisuudessa. Työturvallisuushavainnot toimivat jatkuvan parantamisen työkaluna. Työturvallisuushavaintoja varten on Starkissa käytössä mobiilisovellus, joka mahdollistaa koko henkilöstön osallistumisen työ- ja asiointiympäristön turvallisuuden kehittämiseen.

- Pyrimme tapaturmattomaan työpaikkaan. Viime tilikaudella onnistuimme kääntämään sekä tapaturmat että sairauspoissaolot laskuun. Sitä tuki työntekijöidemme aktiivisuus turvallisuushavaintojen tekemisessä: viime tilikaudella keräsimme 1 137 havaintoa ja tällä tilikaudella tavoitteemme on vähintään 2 000 havaintoa. Starkissa on 1 100 työntekijää, ja työskentelemme määrätietoisesti tapaturmien vähentämiseksi: kehitämme turvallisuutta korostavaa kulttuuria, riskien arviointia sekä ennaltaehkäisevää toimintaa, Koskinen sanoo.

Työkaverinkin tekemiseen voi puuttua, ja sitä edistää avoin ilmapiiri, jossa asioita voi nostaa esiin.

- En usko, että kukaan ottaa sitä henkilökohtaisesti. Kaikki ymmärtävät, kuinka tärkeää on lähteä työstä terveenä kotiin, Koskinen painottaa.

Turvallisuus työssä ei ole sattumaa

Työtapaturmien vähenemisessä ei ole kyse sattumasta.

- Painotamme ennakoivia toimenpiteitä, kuten työturvallisuushavaintoja, työturvallisuuskierroksia ja -tarkastuksia myymälöissämme sekä koulutusta. Työtapaturmia on onnistuttu karsimaan sovittuja työturvallisuusohjeita noudattamalla, pitämällä silmät auki ja välittämällä niin asiakkaista kuin työkavereista.

Koskinen kokee työturvallisuuden tärkeäksi myös asiakasluottamuksen rakentamisessa.

- Asiakkaat huomaavat, kun asiointiympäristön siisteydestä ja järjestyksestä välitetään. Oikeanlainen sisäinen kulttuuri ja välittäminen heijastuvat myös asiakaskohtaamisiin myönteisesti, Koskinen tiivistää.