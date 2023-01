Työväenopiston luentokausi starttaa 9. tammikuuta

Työväenopisto tarjoaa tammikuussa 60 luentoa. Laajasta tarjonnasta löytyy muun muassa kirjallisuutta, kulttuurihistoriaa, kuvataidetta, Euroopan maiden historiaa, sukututkimusta, tekoälyä ja digivinkkejä.

Islanti tutuksi runouden ja kirjallisuuden kautta

Eurooppalaista nykyrunoutta Islannista -luennolla tutustumme islantilaiseen runoilija Sigurður Pálssoniin. Kriitikko, FM Janne Löppönen kertoo, mitä islantilainen runous on eurooppalaisen nykyrunon kontekstissa. Luento 10.1.2023 klo 17–18.30 Opistotalossa, Helsinginkatu 26 sekä verkossa. H232760

Islanti kaunokirjallisuudessa -luento aloittaa Ajankohtaista kirjallisuudessa -sarjan. FM Katri Solan luennolla käsitellään Satu Rämön teosta Hildur sekä Vilja-Tuulia Huotarisen teosta Drive-in. Luento 19.1.2023 klo 10–11.30 Opistotalossa, Helsinginkatu 26. H230712

Muutoksia kulutuskäyttäytymisessä sekä kaupunkikuvassa 1900-luvulla

Moderni esinekulttuuri 1900-luvulla -luentosarjassa pohditaan, mitkä yhteiskunnalliset taustailmiöt vaikuttivat teräsputkihuonekalujen, paperinarukenkien tai muovin vallankumouksen syntyyn. Kuinka sadan vuoden aikakausi muutti kulutuskäyttäytymistämme? Ensimmäisen luennon aiheena on 1900- ja 1910-luvut: kureliivejä ja muita belle epoque -ajan jäänteitä. Luennoitsija TaM Tuija Ekegren. Luennot 11.1.–15.2.2023 klo 18–19.30 verkossa. H232492

Helsingin kaupunkikuva muutoksessa -luentosarjassa kaupunkihistorian ja rakennustaiteen asiantuntijat kertovat Helsingin keskeisistä muutoskohteista ennen ja nyt. Sarja alkaa FT Mika Mäkelän luennolla Kallion saneerauksesta 1930–1980-luvuilla. Luennot 11.1.–15.2.2023 klo 17–18.30 Opistotalossa, Helsinginkatu 26. H232205

Stadin slangia ja taiteilijan työtä

Stadin slangin omaa teemapäivää vietetään 21. tammikuuta. Ohjelmassa on Stadin slangi ry:n asiantuntijoiden esityksiä ja keskusteluja sekä paneeli. Sosiolingvisti, FT Heini Lehtonen kertoo, millaista stadilaisuutta slangi edustaa. Anna Karvosen ja Mikko-Olavi Seppälän soivalla luennolla tutustumme stadilaiseen kansanmusiikkiin ja kupletteihin. Haastateltavana on myös stadilainen räppäri Virve Kuutar. Teemapäivä 21.1.2023 klo 10–15.45 Opistotalossa, Helsinginkatu 26. Ohjelmaa voi seurata työväenopiston YouTube-kanavan kautta. H231372

Millaista on taiteilijan työ? Taidemaalari Hanna Kanto kertoo taiteestaan, jonka lähtökohtina on pohjoinen ja sen luonto sekä taiteen ja tieteen yhdistäminen. Kanto on parhaillaan mukana muun muassa Kiasmassa meneillään olevassa Kompassissa pohjoinen -yhteisnäyttelyssä, joka esittelee Jenny ja Antti Wihurin rahaston nykytaidekokoelmaa. Luento 24.1.2023 klo 17–18.30 Kanneltalossa, Klaneettitie 5. H232531

Luennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Osaa luennoista voi seurata verkossa.

Tutustu koko luentotarjontaan osoitteessa ilmonet.fi.