Työvoimakoulutus vaikuttavinta Satakunnassa alkuvuonna 2021

Työvoimakoulutuksen vaikuttavuus on parantunut osaavan työvoiman kysynnän kasvaessa ja työpaikkojen tarjonnan lisääntyessä. Ammatillinen työvoimakoulutus on hyvä työllistymisen tuki TE-toimiston asiakkaalle, sillä se on suunnattu aloille, joilla on todennetusti työvoiman tarvetta.

Työvoimakoulutuksen tarjonta on monipuolista ja sitä on tarjolla eripuolilla Satakuntaa. Työvoimakoulutuksen kautta voi lisätä ammatillista osaamista ja suorittaa eripituisia työllistymistä edistäviä koulutuksia päivän kestävistä korttikoulutuksista noin kaksi vuotta kestävään lähihoitajan koulutukseen. Osa koulutuksista on suunnattu tietyille työnhakija-asiakasryhmille, kuten nuorille, maahanmuuttajille tai korkeakoulutetuille.

Tarjolla on myös työnantajien kanssa toteutettavaa RekryKoulutusta, jonka kustannuksista työnantaja maksaa osan. RekryKoulutuksen tavoitteena on työllistyminen koulutuksen jälkeen ko. työnantajan palvelukseen.

Koko Satakunnan työvoimakoulutuksen tarjonta on näkyvillä ja haettavissa osoitteessa www.te-palvelut.fi > "Haussa olevat työvoimakoulutukset". Työvoimakoulutuksen hakusivuilla kannattaa käydä säännöllisesti, sillä etenkin RekryKoulutusten hakuaika voi olla lyhyt.

Liitteenä on graafi työttömänä työnhakijana olleiden osuudesta (%) kolme kuukautta koulutuksen päättymisen jälkeen ELY-keskuksittain.