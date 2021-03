Työvoimapulasta kärsivien ammattien määrä Satakunnassa ennallaan

Vaikka rekrytointiongelmat ovat yleisesti hieman helpottuneet viime aikoina, on työ- ja elinkeinotoimiston maaliskuussa laatiman ammattibarometrin mukaan vielä muutamissa ammateissa koko Satakunnassa vaikeuksia työvoiman saatavuudessa. Ammatit ovat pitkälti samoja kuin aikaisemminkin. Toisaalta niiden ammattien määrä, joissa työnhakijoista on ylitarjontaa, on hieman lisääntynyt.

Satakunnassa on tällä hetkellä pulaa terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaisista.

Terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaisista on pulaa koko Satakunnassa Seuraavan puolen vuoden aikana yleisimmin pulaa työnhakijoista arvioidaan Satakunnassa olevan terveydenhuollon ja sosiaalialan ammateissa. Pulaa on koko Satakunnassa yleislääkäreistä, hammaslääkäreistä, kuulontutkijoista ja puheterapeuteista, psykologeista ja sosiaalityön erityisasiantuntijoista sekä sairaanhoitajista ja terveydenhoitajista. Paljon pulaa hakijoista arvioidaan lähiaikoina olevan lähihoitajien tehtäviin, joihin on koko ajan runsaasti työpaikkoja avoinna.Ylilääkärien ja erikoislääkärien osalta saatavuusongelmat keskittyvät Porin seudulle. Terveydenhuollossa ja sosiaalialalla työvoiman saatavuutta vaikeuttaa myös se, että samoissa ammateissa on pulaa työnhakijoista lähes kaikkialla Suomessa. Paikallisesti on vaikeuksia löytää myös teollisuuden ja rakentamisen osaajia Teollisuudessa ja rakentamisessa on joissain ammateissa Satakunnassa paikallisesti pulaa työnhakijoista. Rauman seudulla arvioidaan pulaa olevan esimerkiksi kirvesmiehistä, hitsaajista, koneenasettajista ja koneistajista, rakennussähköasentajista, sähkö- ja automaatioinsinööreistä ja koneinsinööreistä. Pohjois-Satakunnassa arvioidaan olevan vaikeuksia saada työntekijöitä muutamiin rakennusalan ammatteihin. Pulaa on putkiasentajista, ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajista sekä maa- ja vesirakentamisen avustavista työntekijöistä. Porin seudulla ei lähiaikoina arvioida teollisuuden ja rakentamisen ammateissa tulevan pulaa työnhakijoista. Muilla aloilla on vain joissakin yksittäisissä ammateissa paikallisesti pulaa työnhakijoista. Aiempaa useammassa ammatissa on ylitarjontaa työnhakijoista Korona-ajan rajoitukset näkyvät työtilaisuuksien vähenemisenä taiteen ja kulttuurin alalla. Ylitarjontaa ammattien listalla ovatkin nyt Satakunnassa kuvataiteilijat, muusikot, ohjaajat ja tuottajat, näyttelijät ja juontajat/kuuluttajat. Ylitarjontaa-ammateissa näkyy lisäksi muutamia ammatteja, joihin on viime aikoina kohdistunut suuria irtisanomisia, kuten Porin seudulla kemianteollisuuden prosessinhoitajat ja laborantit ja Rauman seudulla paperiteollisuuden prosessinhoitajat ja prosessityöntekijät. Silti paljon ylitarjontaa työnhakijoista koko Satakunnassa arvioidaan edelleen olevan vain yleissihteereiden osalta. Suuressa osassa ammatteja työvoiman kysynnän ja tarjonnan arvioidaan seuraavan puolen vuoden aikana olevan kutakuinkin tasapainossa.Arvioihin liittyy tällä kertaa normaalia enemmän epävarmuutta riippuen koronakriisin jatkosta ja sen vaikutuksista talouteen ja työmarkkinoihin. Uusimman Satakunnan ammattibarometrin sekä seutukunnittaiset barometrit löydät Satakunnan ELY-keskuksen internetsivuilta tai suoraan osoitteesta: www.ammattibarometri.fi Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. TE-toimiston virkailijat arvioivat asiantuntemuksensa perusteella yli 200 ammatin työvoiman kysyntänäkymiä ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon kehitystä puoleksi vuodeksi eteenpäin. Ammattibarometri laaditaan kaksi kertaa vuodessa, maaliskuussa ja syyskuussa.

