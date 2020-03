Týr, Arkona, Dalriada ja Varang Nord Suomen-kiertueelle – luvassa vavisuttavaa viikinkimetallia ja venäläisiä puhallinsoittimia

Hellhammer-materiaalia esittävä Triumph of Death Tavastialle 10.4.2020 12.11.2019 12:00:00 EET | Tiedote

Legendaarinen Hellhammer-yhtye avasi lyhyen elinkaarensa aikana 80-luvun alussa täysin uusia ovia metallimusiikin saralla. Hellhammerin perustaja Thomas Gabriel Warrior, jonka ura on jatkunut sittemmin mm. Celtic Frostissa ja Triptykonissa, on jo kauan haaveillut Hellhammerin materiaalin esittämisestä elävänä ja sen aika on nyt. Triumph of Death -projekti sai nimensä Hellhammerin tunnetuimman biisin mukaan. Illan Tavastialla avaa kotimainen funeral doom -pioneeri Shape of Despair. Triumph of Death & Shape of Despair -konsertti: 10.4.2020 Helsinki - Tavastia Liput alk. 45,00€ K-18 | ovet 19:00 Ennakot: Tiketti Ennakkolipunmyynti alkaa Tiketissä keskiviikkona 13.11.2019. Konsertin tarjoaa yhteistyössä TuskaLive ja Grey Beard.