Tytti Tuppurainen Keskustan seminaarissa: näpertely pois, nyt laitetaan isot hankkeet liikkeelle

Oululainen kansanedustaja ja ministeri Tytti Tuppurainen kehottaa hakemaan laajaa pohjoista yhteistyötä elpymisvälineen rahoituspotista kilpailtaessa.

Suomen osuus elpymispaketista on n. 3,1 miljardia. Suomen koheesiosaantoa kasvattaa pääministeri Marinin neuvottelema kansallinen 100 miljoonan euron erityiskirjekuori pohjoisten harvaanasuttujen alueiden erityistukeen (NSPA). Hallitus linjasi syyskuun budjettiriihessä Suomen kestävän kasvun suunnitelmasta eli elpymisvälineen kansallisen suunnitelman painopisteistä.

Nyt on Tuppuraisen mukaan hyvä hetki laajentaa perinteisiä yhteistyöverkostoja entistä laajemmalle ja hakea painopisteisiin sopivia suuria kokonaisuuksia ja vahvoja synergioita.



- Kun puhumme elpymisvälineen käytöstä, on joukossa voimaa. Yksittäinen kunta – ja jopa maakunta – saattaa olla liian pieni toimija. On siis syytä hyödyntää alueellista vahvuuttamme, laajaa alueellista yhteistyötä hankkeiden suunnittelussa. Nyt on isojen hankkeiden aika.

- Pohjoisessa tämä kyllä osataan, Esimerkiksi valtaosa suurteollisuuden uudisinvestointiprojekteista on Itä- ja Pohjois-Suomessa. Tässä on hyvä nähdä myös se, millaista hyvää menestyvä Pohjois-Suomi tuo koko Suomelle.

Itä- ja Pohjois-Suomen erityisasema on puhututtanut viime aikoina valtakunnan politiikassa, erityisesti aluekehitysrahojen kansallisen jaon osalta. Tehtävä on ollut haasteellinen ja asia on siirretty ministeri Lintilän pöydälle.



- Pohjoisen ainoana ministerinä oma kantani on selvä: erityisasema on kirjattu Suomen EU-liittymissopimukseen. Sanna Marinin hallitusohjelmassa todetaan, että ”aluekehitysrahoituksen taso ja harvaan asutun Itä- ja Pohjois-Suomen erityisasema turvataan”. Olen keskustellut Lintilän kanssa ja tuonut esille edellä esitetyt näkökohdat hallitusohjelmakirjauksesta.



- Komissio on parhaillaan laatimassa linjauksia siitä, kuinka paljon alueet Suomessa voisivat hyötyä oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta. Selvää on, että Pohjois- ja Itä-Suomi tulevat olemaan tässä hyötyjiä.

Tuppurainen puhui tänään Pohjois-Pohjanmaan Keskustan järjestämässä Pohjoisen elinvoiman kehittäminen -seminaarissa teemalla Elpymispaketti ja Pohjois-Suomi. Tuppurainen puhui tilaisuudessa etäyhteyden välityksellä Brysselin huippukokouksen jälkeisen omaehtoisen karanteenin vuoksi.

Koko puheenvuoro luettavissa täältä. Muutokset puhuttaessa mahdollisia.