Tytti Tuppurainen: Sosialidemokraattien voitot Suomessa ja Espanjassa kertovat käänteestä - Kansalaiset torjuvat äärioikeiston ja populismin, sosialidemokratia tekee paluun.

Kansanedustaja Tytti Tuppurainen vappuna Siikajoella:

Sosialidemokraattien voitot Suomessa ja Espanjassa kertovat käänteestä - Kansalaiset torjuvat äärioikeiston ja populismin, sosialidemokratia tekee paluun.

Sosialidemokraatit nousivat suurimmaksi puolueeksi kevään vaaleissa Suomessa ja Espanjassa. On tapahtunut käänne, sosialidemokratia on tehnyt paluun, iloitsi Sdp:n oululainen kansanedustaja Tytti Tuppurainen vappupuheessaan.

Suomessa sosialidemokraatit kampanjoivat Antti Rinteen johdolla YK:n kestävän kehityksen agendaan perustuvalla tulevaisuuslinjalla, Espanjassa sisarpuolue PSOE ja pääministeri Pedro Sánchez voittivat vaalit feministisellä, Eurooppaa ja avointa kansainvälistä yhteistyötä korostavalla linjalla.

Kansalaisten selkeä enemmistö torjuu äärikoikeiston ja populismin. Ihmiset odottavat eriarvoisuutta vähentävää hyvinvointipolitiikkaa sekä rauhaa ja vakautta, Tuppurainen sanoo.

On hyvä merkki Euroopan parlamentin vaalien alla, että äänestäjät valitsevat mieluummin solidaarisuuden ja tasa-arvon kuin nationalististien pelkoa ja vihaa lietsovat iskulauseet. On Euroopan kevät, ja sosialidemokraatit ovat vahvasti määrittelemässä maanosan tulevaisuutta. Suomella on tässä keskeinen rooli pian koittavan EU-puheenjohtajuuden myötä, Tuppurainen kiteyttää.

Kotimaassa hallitustunnusteluja käydään sosialidemokraattien johdolla. Maahan on muodostettava toimintakykyinen ja tulevaisuuteen suuntaava hallitus, Tuppurainen sanoo.

Yhdessä on tärkeää sopia eriarvoisuutta vähentävistä toimista sekä taloutta pitkällä aikavälillä vahvistavista tulevaisuusinvestoinneista. Tuppurainen korostaa, että puolueilta pitää voida nyt odottaa kykyä sopia.

Umpikujaan ajavia kynnyskymyksiä on viisasta välttää, mutta selvää on että vaalien alla käydyn keskustelun tulee heijastua tulevan hallituksen ohjelmassa.

Sosialidemokraattien osalta kyse on ainakin seuraavista asioista: eläkkeensaajien toimeentuloa tulee vahvistaa ja vanhuspalvelulakiin on kirjattava 0.7 hoitajamitoitus, subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen on palautettava kaikille lapsille ja koulutukseen on investoitava muun muassa toteuttamalla oppivelvollisuuden laajennus ja maksuton toinen aste. Työmarkkinoiden sopimuskulttuuria on vahvistettava ja työttömien kohtelua on parannettava kumoamalla epäoikeudenmukainen aktiivimalli, Tuppurainen summaa.

Kansanedustaja Tytti Tuppurainen puhui vappuna Siikajoen kunnanvirastolla järjestetyssä vasemmiston yhteisessä vappujuhlassa.