Tyttöjen päivänä puhutaan seurusteluväkivallasta

Ensi- ja turvakotien liitto muistuttaa Kansainvälisenä tyttöjen päivänä 11.10. jokaisen oikeudesta olla turvassa myös seurustelusuhteessa. Monien nuorten kohdalla seurustelu on parisuhteen opettelua ja uusien myönteisten asioiden kokemista. Osalle nuorista seurustelun pelisäännöt voivat vielä olla epäselvät ja kumppanin mustasukkaisuus tai omistushaluisuus saatetaan sekoittaa rakkaudeksi. Seurustelun ei kuulu satuttaa.

Ensi- ja turvakotien liitto, vloggaaja Maiju Voutilainen ja Lunette Kuukautiskuppeja valmistava Lune Group Oy Ltd järjestävät seurusteluiässä oleville tytöille viisi päivää kestävän tietoiskun henkisen väkivallan tunnistamisesta. Tapahtuma alkaa keskiviikkona 7.10. Instagramissa Maijun julkaisemille kokemuskertomuksilla ja jatkuu livelähetyksellä, johon osallistuu Ensi- ja turvakotien liiton asiantuntija.

Tyttöjen päivänä nuorilla on mahdollisuus keskustella väkivaltaan ja turvattomuuteen liittyvistä kysymyksistä Ensi- ja turvakotien liiton chatissa klo 14-18. Tarkemmat tiedot löytyvät Lunetten sivulta.

Vloggaaja Maiju Voutilainen herättelee keskustelua Instagramissa

– Seurustelusuhteessa olevasta henkisestä väkivallasta puhuminen on tärkeää, koska se on ensimmäinen merkki siitä, että suhde ei ole tasapinossa. Jokaisella nuorella tulisi olla oikeus nauttia nuoruudesta ja seurustelun tuomista iloisista ja hyvinvointia lisäävistä puolista ilman pelkoa väkivallasta. Nuoret tarvitsevat oikea-aikaista ja oikeanlaista tietoa, keskustelua seurustelun pelisäännöistä ja kannustusta avun piiriin, sanoo vloggaaja Maiju Voutilainen.

Asia on hänelle tärkeä, koska hän on itsekin joutunut nuoruuden suhteessaan kohtaamaan henkistä väkivaltaa ja olisi toivonut, että tietoa olisi ollut paremmin saatavilla. Maiju herättelee Instagramissa ajatuksia seurustelusuhteessa tapahtuvan henkisen väkivallan tunnistamisesta ja kertoo esimerkkejä missä tilanteissa henkistä väkivaltaa voi tapahtua.

Verkkokyselyyn vastanneet nuoret kertoivat rankasta väkivallasta

Henkinen väkivalta seurustelusuhteissa on useimmiten haukkumista ja nimittelyä, pelottelua sekä pakottamista tai painostamista sellaiseen, mitä ei haluaisi tehdä. Fyysinen väkivalta seurustelusuhteissa näyttäytyy useimmiten tönimisenä, vaatteista repimisenä ja lyömisenä avokämmenellä tai seinää vasten heittämisenä. Seksuaaliväkivalta on useimmiten painostamista tai pakottamista sellaisiin seksuaalisiin tekoihin, joita toinen osapuoli ei haluaisi tehdä, seksuaalista ahdistelua tai jopa raiskaus. Näiden väkivallan tekojen lisäksi seurustelusuhteissa voi näyttäytyä eron jälkeistä vainoa tai kumppanin sosiaalisen median sisältöjen kontrolloimista.

– Verkkokyselyyn vastanneet nuoret kuvaavat monenlaisia väkivallan kokemuksia seurustelusuhteissaan. Kyselyn tuloksissa väkivalta näyttäytyy vakavana ja haavoittavana: neljännes vastaajista kertoo tulleensa raiskatuksi seurustelusuhteessa, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton asiantuntija Tuulia Kovanen.

Ensi- ja turvakotien liiton toteuttamaan kyselyyn vastattiin nimettömänä liiton verkkosivuilla ja lähisuhdeväkivaltaan keskittyvällä Nettiturvakoti.fi -verkkosivustolla. Kyselyyn vastasi 290 nuorta vuonna 2019.

Nuoret kuvaavat vastauksissaan moninaista henkistä väkivaltaa. Nuorista valtaosa kertoo kokeneensa haukkumista ja nimittelyä, kaksi kolmesta nuoresta on kokenut pelottelua ja lähes yhtä montaa on painostettu sellaiseen, mitä ei haluaisi tehdä.

– Fyysisen väkivallan muodot tuovat esille väkivallan raakuuden. Reilusti yli puolet (62 %) nuorista on kokenut tönimistä, lähes puolta on revitty vaatteista (48 %) ja lähes yhtä montaa (43 %) on heitetty seinää vasten, lyöty avokämmenellä tai revitty hiuksista. Joka toinen nuori on saanut fyysisiä vammoja väkivallan seurauksena, kertoo Kovanen.

Seurusteluväkivallasta puhuminen on ensimmäinen askel kohti turvallisuutta. Liitto järjestää nuorille chatin sunnuntaina 11.10. jossa voi nimettömästi ja turvallisesti keskustella ammattilaisen kanssa. Lasten ja nuorten chat muina aikoina auki arkisin klo 15-17.

Lunette rikkoo rohkeasti tabuja

-Tytöt tarvitsevat paljon tietoa ja keskusteluapua. Henkinen väkivalta voi olla vaikea tunnistaa ja jos väkivalta pääsee kehittymään vapaasti, seurausten korjaaminen voi kestää koko ihmisiän. Meille on tärkeää olla rikkomassa tabuja ja hälventämässä häpeää. Siksi haluamme olla mukana tukemassa Ensi- ja turvakotien liiton toimintaa, sanoo Heli Kurjanen Lunettelta.

Lunette lanseeraa tapahtuman yhteydessä kuukautiskupin, jolla tuetaan liiton toimintaa.