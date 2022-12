Tyylikkään ja energiatehokkaan ABC Tupoksen uudistus on valmis

Asioimisen helppoutta miellyttävässä ympäristössä

Täysin uudistettu ABC-liikennemyymälä tarjoaa monipuoliset palvelut sekä paikallisille asiakasomistajille että matkailijoille vilkasliikenteisen nelostien varressa. Auton tankkauksen lisäksi omistajia palvelevat mm. 308 paikkainen kahvila-ravintola, lasitettu terassi, 3 kabinettia sekä monipuolisen valikoiman elintarvikkeita tarjoava myymälä. Lapsivieraita varten löytyvät leikkipaikat sekä sisältä että ulkoa ja koiraparkki helpottaa eläinten kanssa liikkuvia. Tupoksen ABC:ltä löytyvät myös matkaparkki matkailuautoille sekä syksyllä käyttöön otetut ABC-lataus-sähkölatauspaikat.

– Meillä käy paljon lounasasiakkaita ja matkailijoita ja nyt meiltä löytyy entistä paremmat tilat myös erilaisiin kokouksiin ja vaikkapa perhejuhlia varten. Uudistimme remontissa kaksi isoa ja yhden pienemmän kabinetin mutta lisäksi meiltä löytyy nyt myös kaksi niin sanottua ”puolihiljaista” tilaa, joita voi varata lyhyeksikin ajaksi esimerkiksi teams-kokouksia varten. Lisäksi meiltä löytyy monipuoliset palvelut kuten sauna ja lepotilat ammattiautoilijoille sekä matkaparkki asuntoautoille. Olemme sellainen täydenpalvelun talo, Tupoksen ABC:n liikennemyymäläpäällikkö Sami Taimela kertoo.

– On ollut ilo huomata, että remontin keskelläkin olemme saaneet jo paljon positiivista palautetta uudesta skandinaavisen tyylikkäästä ilmeestä sekä tarjoamamme ruoan ja palvelun laadusta. Meidän 45 henkinen tiimimme on todella ylpeä uudistetusta liikennemyymälästä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista, Taimela myhäilee tyytyväisenä.

Tupoksen ABC-liikennemyymälästä löytyvät myös Postin ja Matkahuollon pakettiautomaatit, Nosto-automaatti sekä TOTO:n livelähetykset.

Energiatehokkuutta nykyaikaisilla ratkaisuilla

Tupoksen ABC-liikennemyymälän uudistuksessa ei panostettu ainoastaan silmiin näkyviin ratkaisuihin, vaan samalla talon tekniikkaa uudistettiin erityisesti energiaratkaisujen ja kylmätekniikan osalta.

– Remontin yhteydessä uusimme muun muassa kylmäjärjestelmän, jossa perinteiset kylmäaineet on korvattu luonnollisella hiilidioksidilla, joka on erittäin ympäristöystävällinen kylmäaine. Tässä rakennuksessa aiemmin käytössä ollut R404A-kylmäaine, jonka ilmastoon vaikuttava lämmityspotentiaali on lähes 4000 kertainen hiilidioksidiin verrattuna. Lisäksi uudessa kylmäjärjestelmässä on nykyaikainen lämmöntalteenottoratkaisu, jonka avulla voimme hyödyntää kylmäjärjestelmässä syntyvää lauhde-energiaa kiinteistön lämmitystarpeisiin, kuten esim. käyttöveden ja kiinteistön lämmitykseen, kertoo SOK Kiinteistöässän energiamanageri Jussi Parviainen.

– Lisäksi Tupoksen ABC:llä on hyödynnetty poistoilmalämpöpumppu-ratkaisuja, jolloin voidaan hyödyntää kiinteistöstä poistettavaa lämmintä ilmaa ottamalla talteen lämpöenergiaa ja siirtämällä sitä kiinteistön lämmitystarpeisiin. Tämä parantaa entisestään kiinteistön kokonaisenergiatehokkuutta. Meillä on myös hyviä kokemuksia katolta löytyvistä aurinkopaneeleista, joilla on tuotettu sähköä liikennemyymälään jo 2,5 vuotta, Parviainen lisää.