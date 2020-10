Tyytyväisyys HSL:n tiedottamiseen parantunut korona-aikana

Maskien käyttö joukkoliikenteessä kasvussa – enimmillään jopa kaksi kolmesta käyttää maskia 21.10.2020 14:00:00 EEST | Tiedote

Helsingin seudun joukkoliikenteessä on ollut voimassa suositus käyttää kasvomaskia nyt runsaan kahden kuukauden ajan, ja maskien käyttö on ollut jatkuvasti hienoisessa nousussa. Tällä hetkellä maskia käyttää noin puolet matkustajista, mutta ruuhka-aikaan maskia käyttävien osuus on korkeampi.