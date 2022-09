ÜBERHUND – Taiteen kiehtovat koirat avautuu Salon taidemuseossa 24.9.

Yksi tunnetuimmista sanonnoista maailmassa lienee ”Koira on ihmisen paras ystävä”. Yhteiselomme ajan koira on toiminut paitsi ihmisen kumppanina ja työtoverina, myös muusana ja tekojemme inspiraationa. Salon taidemuseo Veturitallin näyttely Überhund – Taiteen kiehtovat koirat kertoo suhteemme ainutlaatuisuudesta.

Kuvataiteessa koiria esiintyy hämmästyttävän paljon, mutta hahmoina ne ovat niin arkisia ja tavallisia, että saattavat jäädä helposti huomaamatta. Überhund nostaakin koirat esiin niiden työtehtävien ja roolien alta, katseen kohteeksi ja pääosaan. Koiran ja ihmisen suhde on mikrohistoriaa, jonka kautta on mahdollista avata samalla laajempia näkökulmia ympäröivään yhteiskuntaan.



Koira viestii kuvataiteessa kulttuuristamme ja peilaa yhteiskuntaamme. Perinteisesti koiraa kuvaavaan taiteeseen on liitetty esimerkiksi turvan, uskollisuuden, kumppanuuden, avun tai suloisuuden määreitä. Überhund-näyttely nostaa esille myös ihmisen ja koiran yhteiselon haasteita. Nykytaiteilijat kyseenalaistavat teoksissa koiria inhimillistävää ja objektisoivaa kulttuurimme. Tarkastelussa ovat eettiset kysymykset: miten me näemme koiran, millainen on eläinsuhteemme? Näiden lisäksi Überhund kertoo koiran poliittisista rooleista, jalostuseettisistä kipukohdista sekä iloittelee teosten materiaalisuudella.



Erityisesti koira on ajankohtainen aihe nyt, kun pandemian aikana koirien rekisteröintimäärä Suomessa on kasvanut valtavasti, lähes 17 prosenttiyksikköä. Koira on meille edelleen objekti, mutta se on myös vahva subjekti ja sen asema yhteiskunnassamme on vahvempi kuin koskaan.



Näyttelyn vanhimmat mukana olevat esineet ovat mayakulttuurin ajoille sijoittuvat pienoisveistokset, sekä Kiinan Han-dynastian aikainen Terrakottakoira. Uusimmat teokset ovat valmistuneet näyttelyyn tänä kesänä. Kaikkiaan kokonaisuudessa on mukana yli sata teosta noin 50 taiteilijalta. Teokset ovat lainassa suomalaisista julkisista kokoelmista, museoista, gallerioista, säätiöistä ja yksityisiltä omistajilta. Näyttely on laajin koiria esittävän taiteen kokonaisuus mitä Suomessa on koskaan nähty.



Überhund – Taiteen kiehtovat koirat -näyttelyn on kuratoinut museonjohtaja Susanna Luojus. Salon taidemuseon jälkeen näyttelykokonaisuus jatkaa kiertoaan keväällä 2023 valituin sisällöin Kouvolan, Jyväskylän, Mikkelin ja Kuopion taidemuseoihin.