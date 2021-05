Uhanalaisten perinnemaisemien kartoitukset alkavat Pirkanmaalla

Jaa

Pirkanmaan ELY-keskus aloittaa perinneympäristöjen maastokartoitukset. Tarkoituksena on tänä kesänä arvioida puustoa, kasvillisuutta ja maisemaa noin 30 kohteella Pirkanmaalla. Kyse on Helmi-elinympäristöohjelmasta.

Perinnemaisemat eli niityt, kedot ja hakamaat ovat eliölajistoltaan rikkaimpia luontotyyppejämme. Nämä luontotyypit ovat vaarassa hävitä Suomesta, sillä ne ovat joko erittäin tai äärimmäisen uhanalaisia.

Tänä kesänä Pirkanmaalla kartoitetaan kasvillisuutta, puustoa ja maisemaa noin 30 maisemakohteella. Kartoitukset ovat osa ympäristöministeriön rahoittamaa Helmi-elinympäristöohjelmaa.

Kartoitukset tehdään kesä-elokuussa

Maastokartoitukset tehdään kesä-elokuun aikana. Kohteiden omistajiin tai hoitajiin otetaan yhteyttä ennen maastokäyntiä.

- Maastokohteilla arvioimme esimerkiksi puustoa ja kasvistoa. Selvitämme muun muassa puuston ikärakennetta ja kasvilajeja. Erityisesti kiinnitämme huomiota uhanalaisiin lajeihin, kuten noidanlukkoihin, jotka kuuluvat saniaisten sukuun, kertoo projektisuunnittelija Veera Mäkitalo Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Maanomistaja saa kartoituksesta yhteenvedon keskeisistä tuloksista. Kartoitus ei velvoita omistajaa kohteen hoitamiseen eikä kyseessä ole alueiden suojelu. Maastotyössä huomioidaan THL:n ohjeet koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi.

Tavoitteena kunnostaa perinnemaisemia

Perinneympäristöjen kartoitukset alkoivat viisi vuotta sitten. Tähän mennessä Pirkanmaalla on kartoitettu jo yli 200 kohdetta, mikä käsittää noin 900 hehtaaria perinnealueita.

Kartoitusten lisäksi perinnemaisemia kunnostetaan. Kunnostuksen ja hoidon suunnittelu on aloitettu viime vuonna. Kunnostuksien tavoitteena on hidastaa perinneympäristöjen häviämistä ja lajiston köyhtymistä. Valtakunnallisena tavoitteena on kunnostaa 15 000 hehtaaria perinneympäristöjä vuoden 2023 loppuun mennessä.

Kartoitus, kunnostus ja hoitosuunnittelu toteutetaan osana Helmi-elinympäristöohjelmaa.





