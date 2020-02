Uhattu elämä − Sinebrychoffin taidemuseo 13.2.−23.8.2020

Albert Edelfelt ja Romanovit, Sinebrychoffin taidemuseo 6.2.–10.5.2020 5.2.2020 14:00:00 EET | Tiedote

Näyttely esittelee Albert Edelfeltin vähemmän tunnettuja, Venäjän keisariperheeseen liittyviä teoksia. Pääosassa on Aleksanteri III:n veljenpoikia esittävä muotokuva Suuriruhtinaat Boris ja Kirill Vladimirovitš lapsina (1881) Rybinskin taidemuseon kokoelmista. Kauan kadonneeksi luultu maalaus nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa. Lisäksi esillä on Koivujen alla -teos, jonka olinpaikka on ollut viimeiset 80 vuotta tuntematon. Yksityiskokoelmaan kuuluvassa teoksessa tyttöjen malleina olivat Edelfeltin nuoremmat sisaret Annie ja Berta. Näyttely on toteutettu yhteistyössä Suomen Pietarin instituutin kanssa ja sen kuratoinut instituutin johtaja Sani Kontula-Webb. Näyttely on esillä Sinebrychoffin taidemuseon Punaisessa kellarissa 6.2.–10.5.2020.