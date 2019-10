UIkomaiset kustantajat innoissaan suomalaistrilleristi Max Seeckin Uskollisesta lukijasta – oikeudet myyty hetkessä 14 maahan

Tänään alkavien Frankfurtin kansainvälisten kirjamessujen kuuma kirja on trilleristi Max Seeckin Uskollinen lukija (Tammi, 2019). Teoksen oikeudet on myyty jo ennen messuja 14 maahan, suurimpina Saksa, Ranska ja Espanja. Seeckiä edustavan Elina Ahlbäck Literary Agencyn mukaan lisää kauppoja on tulossa, sillä kiinnostusta on ainakin Kiinassa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

Max Seeck

Jo Nesbøn, Stieg Larssonin, David Lagercrantzin ja Jussi Adler-Olsenin kustantajat ympäri maailman ovat löytäneet Suomesta seuraavan Nordic Noir -tähden. Dan Brownia kustantavan saksalaisen Bastei Lübben kustannusjohtaja Marco Schneiders hehkuttaa: ”Luin Max Seeckin Uskollisen lukijan yhdessä päivässä ja yössä, ja innostuin välittömästi. Kuka haluaa nukkua, jos saa etuoikeuden lukea tällaisen käsikirjoituksen? Uskollinen lukija on enemmän kuin erittäin hyvä. Siinä on aivan poikkeuksellista laatua ja jännitystä.” Uskollinen lukija tulee olemaan Jo Nesbøtä kustantavan norjalaisen Aschehoug-kustantamon kaunokirjallisuuden kärkikirja. ”Kun löydämme kultaa, norjalaislukijat kuuntelevat meitä. Nyt on aika katsoa Suomeen ja Helsinkiin, sillä Max Seeck onnistuu tuomaan uusia tuulia jo vakiintuneeseen Nordic Noir -genreen, ja hän tekee sen vielä erittäin hyvin”, sanoo kustannuspäällikkö Vidar Strøm Fallrø Aschehougista. Kirjailija Max Seeck on Uskollisen lukijan menestyksestä iloinen: ”Uskon että pimeä, tuulinen ja luminen Helsinki eksoottisena tapahtumapaikkana kiinnostaa maailmalla juuri nyt. Eri maiden kustantajilta on tullut mieletöntä palautetta nimenomaan tunnelmasta ja siitä, miten juoni tempaa mukaansa. On todella hienoa, että Uskollinen lukija saa näin laajalti kansainvälistä huomiota. Tämä on vähän kuin siirtyisi Veikkausliigasta Valioliigaan. Living the dream.” Max Seeck (s. 1985) on helsinkiläinen myynnin ja markkinoinnin ammattilainen, jonka esikoisdekkarille Hammurabin enkelit myönnettiin Suomen Dekkariseuran Vuoden esikoisdekkari -kunniakirja. Seeckin kirjoja on Suomessa myyty jo lähes 60 000 kappaletta. Uskollinen lukija on Seeckin neljäs romaani, joka esittelee uuden päähenkilön, rikosylikonstaapeli Jessica Niemen.

