Uimahallimaksut nousevat ensi vuonna

Uimahallien aikuisten kertamaksu nousee 5,50 eurosta kuuteen euroon ja vapaaharjoittelu uimahallien kuntosaleilla 6,50 eurosta seitsemään euroon käynti.

-Kaupunki on investoinut paljon uimahalleihin. Palvelutaso paranee, kun Matinkylän uimahalli aukeaa keväällä 2022. Hinnat ovat olleet pitkään samat ja nyt hintojen tarkistaminen on ajankohtaista. Kaupungin tuki jokaiselle uintikerralle on edelleen yli 6 euroa. Uimahallikäynti on Espoossa yhä edullista suhteessa vertailukaupunkeihin, sanoo liikuntalautakunnan puheenjohtaja Leo Heiskanen.

Erityisryhmien uima- ja kuntosalirannekkeiden myöntämisen perusteet tarkentuvat. Näiden tarkastelu on tärkeää yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta.

Polkupyörä mukaan saaristoveneeseen ensi kesänä

Saaristovenereitteihin tulee ensi kesänä uusi reitti Kivenlahti-Nokkala-Otaniemi ja mukaan voi tälle reitille ottaa polkupyörän.

-Haluamme palvella rantaraitin käyttäjiä entistä paremmin ja mahdollistaa siirtymisen saaristoveneellä polkupyörän kanssa. Samalla on mahdollisuus kokea merellinen elämys maalta ja mereltä. Yksi suunta pyöräillen hieman reittivalinnasta riippuen on noin 25 kilometriä. Nokkalasta matka puoliintuu. Siksi se sopii hyvin kokonaisille perheille, liikuntajohtaja Martti Merra korostaa.

Saaristovenematkojen hinnat nousevat myös ensi vuonna, hinta on jatkossa aikuiselle 7 euroa. Pyörän kanssa matkustaville hinta on 10 euroa.

Lisätietoja:

Liikuntalautakunnan puheenjohtaja Leo Heiskanen, puh 040 509 6924, lexa.heiskanen@gmail.com

Liikuntajohtaja Martti Merra, puh 043 824 9586, martti.merra@espoo.fi

Liikuntalautakunnan jäsenet ja esityslista:

http://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko