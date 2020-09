Uimahallin vanha puoli suljetaan väliaikaisesti huomisesta 19.9. lähtien

Tällä viikolla valmistui raportti uimahallin kuntotutkimuksesta, jonka perusteella vanha puoli suljetaan. Jos kuntotutkimuksen aikana olisi ilmennyt jotain vakavaa, käyttökielto olisi tullut heti voimaan.

- Uimahallin hyppytornista on löytynyt kesällä toteutetussa kuntotutkimuksessa vähäisiä käyttäjien turvallisuutta vaarantavia seikkoja, jotka haluamme selvittää perinpohjaisesti. Tämän takia uimahallin vanha puoli suljetaan kokonaan, kunnes turvallisuustekijät on saatu selvitettyä ja mahdolliset korjaukset tehtyä. Uimareiden turvallisuus on tässä etusijalla, kertoo kiinteistöpäällikkö Hanna Pekkala.

- Uimahallin uusi puoli eli isot altaat ovat normaalisti auki myös huomenna, muistuttaa liikuntatoimenjohtaja Mika Lehtonen.