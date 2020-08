Uimaveden hygieeninen laatu hyvä, sinilevien määrä rannoilla vaihtelee

Tällä viikolla uimavesinäytteet haettiin kolmeltatoista itäisen Helsingin uimarannalta sekä Mustasaaren, Pihlajasaaren, Suomenlinnan ja Uunisaaren uimarannoilta. Kaikki tutkitut näytteet olivat hygieeniseltä laadultaan hyviä. Lämpötila rannoilla vaihteli pääosin 17–20 asteen välillä.

Sinilevää havaittiin näytteenottohetkellä saarten uimarannoilla sekä Furuvikissa, Porvariskuninkaanpuistossa, Mustikkamaalla sekä Hevossalmessa. Sinilevien määrät olivat lähinnä pieniä, mutta Mustasaaressa ja Furuvikissa sinilevää havaittiin runsaasti. Sinilevien määrä ja esiintyvyys voi kuitenkin vaihdella nopeasti riippuen vallitsevista tuulista ja lämpötilasta.

Vähäinen sinilevämäärä, joka ei ole silmin havaittavissa, ei estä uimista. Jos vedessä näkyy runsaasti sinilevää, on suositeltavaa joko välttää uimista tai käydä suihkussa heti uimisen jälkeen. Etenkin lasten tulee välttää uimista, jos vedessä on sinilevää. Sinileväpitoista vettä ei tule niellä, käyttää talous-, kastelu- eikä löylyvetenä. Lisäksi on hyvä varmistaa, etteivät lemmikkieläimet pääse juomaan sinileväpitoista vettä.

Virallinen uimakausi päättyy 31.8.2020, ja ensi viikon alussa haetaan tämän uimakauden viimeiset uimavesinäytteet.

Lahtialueilla runsaammin sinilevää kuin ulkosaaristossa

Vesinäytteitä otettiin tällä viikolla sekä Helsingin lähivesiltä että ulompaa kaupungin edustalta. Merivesi on lämmennyt hieman viime viikosta, ja pintalämpötila on nyt noin 17–19 astetta.

Sinilevät ovat merialueilla pääasiassa vesipatsaaseen sekoittuneena, eikä laajoja pintaesiintymiä havaittu. Sinilevän määrä vaihtelee: lahtialueilta otetuissa näytteissä havaittiin ulkosaaristoa runsaammin sinilevää.

Valtaosa näytteissä havaituista sinilevistä kuuluu Aphanizomenon- ja Dolichospermum-sukuihin. Seurasaarenselällä ja Laajalahdella havaittiin muita näytepisteitä enemmän Dolichospermum-suvun sinilevää, jonka esiintymät saattavat olla myrkyllisiä.

Tyyni ja lämmin sää edistää sinileväkukintojen muodostumista. Lämpimien säiden jatkuessa sinilevät voivat lisääntyä ja nousta pintaan etenkin suojaisilla alueilla. Vähäinen sinilevä näyttää vedessä vihertäviltä tai kellertäviltä hippusilta tai tikuilta ja saattaa muodostaa veden pintaan leväraitoja.

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta, veden lämpötilasta ja merisäästä

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin Internet-sivuilla sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla.

Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta.

Helsingin edustan vesien tilaa voi seurata seuraavista lähteistä: