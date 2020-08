UKK-reitti 40 vuotta: Topsakantaival - helmi erämaassa

UKK-reitin perustamisesta tulee syyskuun alussa kuluneeksi 40 vuotta. Sallassa reitti halkoo erämaata noin 200 kilometrin matkan. Osia reitistä tunnetaan myös muilla nimillä, kuten Tuntsan reitti Pohjois-Sallassa ja tänä keväänä Topsakantaipaleeksi nimetty Hautajärvi-Salla välinen 45 kilometrin pituinen UKK -reittiosuus.

UKK-reitin perustamisesta tulee syyskuun alussa kuluneeksi 40 vuotta. 1500 kilometrin pituinen reitti perustettiin presidentti Kekkosen 80-vuotissyntymäpäivän kunniaksi ja ensimmäinen vaellustapahtuma järjestettiin 3.9.1980 välillä Vuokatti – Koli. Nykyään reitti on hoidettu vain osittain: yksi tunnetuimmista osuuksista on Oulangan kansallispuiston läpi kulkeva Karhunkierros.

Salla on Lapin eteläisimpiä kuntia, jonka läpi UKK-reitti kulkee. Sallan Hautajärvellä ylittyy myös maaginen raja, Napapiiri. Reitti jatkuu erämaisena kohti Sallatunturia ja jatkuu edelleen lähellä itärajaa Tuntsan tunturierämaan kautta kohti Savukoskea. Reitin pituus Sallassa on noin 200 kilometriä.

45 kilometrin pituiselle Hautajärvi-Sallatunturi –osuudelle valikoitui keväällä pidetyssä nimikilpailussa nimeksi Topsakantaival. Topsakka-alkuisina UKK-reitin varrelta erisniminä löytyvät mm. aapa, harju ja järvi. Internetissä topsakka-sanalla löytyvä tieto viittaa Sallaan. Sanan merkityksestä ei ole varmaa tietoa, mutta on mahdollista, että se pohjautuu alueella aikoinaan puhuttuun kuolansaamenkieleen, josta ei ole paljoa kirjallista aineistoa jäljellä. Ajan myötä sana on mukautunut suomen kieleen (Kotimaisten kielten keskus).

Sallan matkailupäällikkö Paula Aspholm nostaa Topsakantaipaleen kohokohdiksi Palotunturin erämaisen tunturimaiseman, Löytöjänkä-Suksenpaistama-aavan soidensuojelualueen ja soiden keskeltä kohoavan Topsakkaharjun, jossa perimätiedon mukaan lappalaiset harjoittivat peuranpyyntiä. Reitillä näkee jylhänkauniita aihkipetäjiä, joiden ympärille eivät kädet riitä. Lepohetkiä varten reitin varrelle on rakennettu kotia ja laavuja. Aihkipetsissä, kirkasvetisen lammen rannalla, on pieni päivätupa.

Topsakantaival on hyvin merkitty ja tulipaikat ovat pääosin hyvässä kunnossa, mutta osa pitkospuista on rapistunut ajan saatossa. Juuri käynnistyneessä EU-rahoitteisessa Erämaan elämysreitit hankkeessa reittiä kunnostetaan tänä ja ensi kesänä muun muassa pitkoksia uusimalla. Reitin alkupäässä vanhoja pitkoksia on jo osittain purettu pois uusien alta, kertoo reittisuunnittelija Vesa Haataja Sallan kunnasta.

UKK-reitin 40-vuotisjuhlan kunniaksi Sallan matkailutoimijat haastavat suomalaiset Topsakantaipaleelle retkeilemään! Kuvaa retken leppoisimmat hetket ja parhaat maisemat ja postaa kuva instagramissa #topsakantaival tai lähetä kuva osoitteeseen tourist.info@salla.fi 25.9. mennessä! Parhaat kuvat palkitaan Salla-tuotteilla.