Ukrainalainen vastuullisuuskonsultti Maryna Saprykina voitti Business Forum Groupin puhujakilpailun

Business Forum Groupin neljäs puhujakilpailu sai eilen voittajan kun finaali pidettiin Scandic Hub Helsingissä. Kilpailua ja puheita kokoontui seuraamaan paikan päälle lähes sata vierasta. Verkon välityksellä finaalia seurasi noin kolmesataa henkilöä. Saprykina voitti kilpailun puheellaan “Sustainability in the Times of War”. Hän liittyy mukaan vuoden 2023 Nordic Business Forumin, Oslo Business Forumin sekä Amsterdam Business Forumin tapahtumien nimekkääseen puhujakaartiin ja kuittaa kolmesta puhujakeikasta yhteensä 50 000 € puhujapalkkion.

Kisa järjestettiin jälleen yhteistyössä MySpeaker-puhujatoimiston kanssa. Kilpailuun saapui hakemuksia yli 200 lupaavalta puhujalta ympäri maailmaa, joista valittiin 24 semifinalistia, ja lopulta 5 finalistia. Neljä muuta finalistia olivat:

Thijs Launspach – Psykologi, kirjailija

Pep Rosenfeld – Tapahtumajuontaja, kouluttaja, koomikko

Ritu G. Mehrish – Johtaja- ja tiimivalmentaja, kirjailija

Tobias Sturesson – Yrittäjä

Voittajan puhe "Sustainability In the Times of War" käsitteli kestävyysstrategian ja vastuullisuuden roolia yritystoiminnan jatkuvuudessa. Esimerkkinä hän käytti Ukrainan sota-ajasta selvinneitä yrityksiä. Saprykina tulee syyskuussa astumaan lavalle Nordic Business Forumissa Helsingissä, jonka ohjelmistoon on jo varmistunut korkean profiilin puhujia kuten Nobel-palkittu aktivisti Malala Yousafzai, sekä Norjan öljyrahaston johtaja Nicolai Tangen. Tapahtumaan odotetaan osallistuvan yli 6500 yritysjohtajaa sekä -päättäjää. Suositun jokavuotisen tapahtuman lipuista 90% on jo myyty.

“Tämä ei ole minun voittoni, tämä on Ukrainan selviytymiskykyisten yritysten voitto. Olen todella ylpeä kansastani ja kotimaastani," sanoi Saprykina liikuttuneena voitostaan.