Ukrainalaiset halukkaita työllistymään ja opiskelemaan

Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 107 kpl. Vastaajista suurin osa (93) oli naisia. 70 % vastaajista oli iältään 26–45 vuotiaita. Vastauksia saatiin hyvin laajasti maakunnan eri alueilta. Eniten vastauksia tuli alueilta, joihin ukrainalaisia on saapunut lähtökohtaisesti eniten eli Seinäjoelta, Kauhavalta, Lapualta ja Kurikasta.

52 % vastaajista ilmoitti halustaan jäädä pysyvästi Suomeen. 63 % kyselyyn vastanneista ilmoitti toiveestaan työllistyä. 26 % oli jo vastaushetkellä töissä. Vastaajat olivat valmiita tekemään mitä tahansa työtä, mutta alueelle jäädäkseen toiveissa monella oli vakituinen työ ja oman aikaisemman tutkinnon tunnistaminen. Etelä-Pohjanmaalle saapuneet ukrainalaiset ovat pääsääntöisesti korkeasti koulutettuja ja heidän joukossaan on laajasti eri alojen osaamista. Vastaajista lähes 60 %:lla oli korkeakoulu/yliopistotutkinto. Ammatillinen koulutus löytyi yhteensä yli 40 %:lta vastaajista.

Alueen yritykset ovat olleet aktiivisia ukrainalaisten palkkaamisessa, mutta yhteisen kielen puuttuminen on vaikeuttanut työllistymistä. 76 % kyselyyn vastanneista on kiinnostunut kieli ja kotoutumiskoulutuksista ja haluavat oppia Suomen kieltä. 45 % on kiinnostunut työllistymistä tukevista koulutuksista, 29 % ammatillisesta koulutuksesta.

TE-toimistoon ukrainalaisia on tähän mennessä ilmoittautunut työnhakijaksi n. 190. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hankkimaa kotoutumiskoulutusta on ollut tarjolla jo keväällä TE-toimistoon asiakkaaksi ilmoittautuneille. Kesäkuussa käynnistyi kaksi ryhmää ja elokuun alussa yksi. Syksyn mittaan käynnistyy uusia koulutuksia. Kouluttajana toimii Sedu. Yhteishankintakoulutuksena on lisäksi hankittavissa Työpaikkasuomi -koulututusta (palvelualusta.fi), joka tarjoaa yrityksille ja organisaatioille mahdollisuuden lisätä ammatissa tarvittavan suomen kielen osaamista jo olemassa oleville työntekijöilleen.

Kyselytutkimuksemme mukaan ukrainalaiset tarvitsevat tukea asiakirjojen täyttämiseen, tulkkaukseen, työpaikkojen ja työnantajien etsimiseen sekä kielitaidon kehittämiseen. Niin ukrainalaisia kuin alueen työnantajia näissä asioissa ohjaavat ja neuvovat alueelliset maahanmuuttokoordinaattorit. Kunnat ovat myös palkanneet henkilöitä ukrainalaisten auttamiseksi. Kyselyyn vastanneet olivat kiitollisia saamastaan tuesta ja antoivat laajasti palautetta, jonka pohjalta alueen palveluita tullaan kehittämään edelleen.