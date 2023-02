Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin lehdistösihteerinä toiminut Julija Mendel kertoo kirjassaan maansa pyrkimyksistä kohti länttä ja demokratiaa

Kirja paljastaa sisäpiiritietoa Zelenskyin ja Vladimir Putinin tapaamisista, Ukrainan valtavista talousongelmista sekä maan politiikkaan sotkeutuneista oligarkeista, joista osa ajoi avoimesti Venäjän etuja. Kreml kohdisti toistuvasti trolliarmeijansa kyberhyökkäyksiä Zelenskyitä vastaan.

Mendel kuvaa myös oman ja vanhempiensa sukupolvien välistä eroa suhtautumisessa korruptioon ja kansainvälisyyteen. Hän kertoo omakohtaisesti sodan vaikutuksista tavallisten ihmisten arkeen sekä toivosta, jota ukrainalaiset eivät ole menettäneet.



Julija Mendel (s. 1986) on ukrainalainen toimittaja, joka toimi Volodymyr Zelenskyin lehdistösihteerinä ja tiedottajana vuosina 2019–2021. Mendelillä on vuosien kokemus toimittajan työstä ja hänen kirjoituksiaan on julkaistu mm. New York Timesissa ja Washington Postissa.



Julija Mendel: Taistelu vapaudesta – Ukrainan tie kohti demokratiaa ja rauhaa (Docendo 2023), sidottu, 254 sivua. Englanninkielinen alkuteos: The Fight of Our Lives: My Time with Zelenskyy, Ukraine’s Battle for Democracy, and What It Means for the World. Suomennos Antti Immonen.

