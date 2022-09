Ulkoasiainvaliokunnan sd-edustajat: Budjettiriihen päätöksillä vahvistetaan Suomen turvallisuutta ja valmistaudutaan Nato-jäsenyyteen

Ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomiojan mukaan Suomen ja Euroopan turvallisuusympäristö on muuttunut Venäjän aloittaman hyökkäyssodan myötä.

- On surullista, mutta välttämätöntä, että Suomi joutuu nyt panostamaan omaan puolustuskykyynsä. Samalla on tärkeää myös muilla tavoin osallistua kansainvälisen turvallisuuden ja vakauden edistämiseen. Aseellisten konfliktien lisäksi ilmastonmuutos ja käsillä oleva energiakriisi aiheuttavat uusia turvallisuusuhkia. Huoltovarmuuteen ja energiaomavaraisuuteen osoitettavalla 241 miljoonaa eurolla on siksi myös ulko- ja turvallisuuspoliittinen ulottuvuus. Monenkeskisen sääntöpohjaisen järjestelmän puolustaminen on pienelle maalle ehdoton elinehto, Tuomioja kommentoi.

Budjettiriihen päätöksillä valmistaudutaan Suomen Nato-jäsenyyteen.

- Budjettiriihen päätöksillä vahvistetaan Suomen turvallisuutta ja valmistaudutaan Nato-jäsenyyteen. Puolustusministeriön hallinnonalalle ehdotetaan yhteensä noin 1,0 miljardia kuluvan vuoden talousarviota enemmän. Näillä määrärahoilla vahvistetaan puolustusvoimien henkilöstömäärää, toteutetaan materiaalihankintoja, parannetaan asevelvollisten taloudellista asemaa ja lisätään kertausharjoituksia. Myös vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien naisten varusrahaa korotetaan. Suomi kantaa jatkossakin päävastuun omasta maanpuolustuksestaan itse, ulkoasianvaliokunnan jäsen Kristiina Salonen kommentoi.

- Myös kyberturvallisuuteen panostetaan. Usealle eri hallinnonalalle ja lukuisille eri virastoille kohdennetaan yhteensä noin 59 miljoonaa euroa varautumiseen. Tämä on tärkeä raha kokonaisturvallisuuden kannalta, ulkoasianvaliokunnan jäsen Johannes Koskinen kommentoi.

Suomi ei jätä Ukrainaa yksin.

- On Suomen velvollisuus seistä ukrainalaisten tukena ja näin olemme myös tehneet. Suomeen saapuneiden ukrainalaisten kotouttamiseen ja esimerkiksi koulutuksen ja työllistämisen tukemiseen on varattava riittävät resurssit. Ensi vuodelle tähän osoitetaan poikkeuslausekkeen puitteissa 791 miljoonaa euroa. Hallitus on lisäksi varaamassa Ukrainalle annettavaan tukeen 30 miljoonaa euroa, josta 10 miljoonaa euroa lukeutuu ulkoministeriön hallinnonalan olemassa oleviin määrärahoihin. On tärkeää, että Suomi auttaa ukrainalaisia niin humanitaarisen avun kuin kansainvälisen suojelun keinoin, ulkoasiainvaliokunnan jäsen Kimmo Kiljunen sanoo.