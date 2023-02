Ulkoasiainvaliokunnan sd-edustajat: Historiallinen Nato-lainsäädäntö etenee

SDP:n Filatov: Tehdään mielen suojelusta Suomessa työsuojelun tapaan maailman huippua 21.2.2023 13:51:17 EET | Tiedote

Helsingin Sanomat uutisoi maanantaina 20.2. nuorten aikuisten työuupumuksen tai kohonneen työuupumusriskin koskevan jo joka neljättä alle 36-vuotiasta Suomessa. Luku on pysäyttävä. Mielenterveyden häiriöt ovat tällä hetkellä merkittävä ja kasvava syy sairaspoissaoloihin työpaikoilla. Panostuksemme mielenterveyden palveluihin ovat eurooppalaisittain alhaisia ja kustannukset sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden suuresta lukumäärästä johtuen korkeimpia. -Painopiste on käännettävä toisinpäin. Kyse on hyvinvointitalouteen investoinnista, jolla voidaan saavuttaa suuret säästöt. Myönteisen vanhemmuuden tukeminen on yksi tehokas keino ongelmien ehkäisyyssä, Tarja Filatov muistuttaa. Mielenterveys rakentuu lapsuudessa, siksi varhaiset mielenterveyttä edistävät toimet ovat tehokkaimpia. Noin puolet masennustiloista ja ahdistuneisuushäiriöistä on ehkäistävissä toimilla joita kohdistetaan lapsiin ja nuoriin. Elämänpituisessa tarkastelussa varhain tehdyt mielenterveyteen kohdistuvien sij