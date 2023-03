Ulkomaalaisomisteisten yritysten merkitys kasvussa Helsingin seudulla – muodostavat yli neljäsosan alueen kokonaisliikevaihdosta

Helsingin seudulla toimivasta reilusta 100 000 yrityksestä kolme prosenttia oli ulkomaalaisomisteisia vuonna 2021. Ne työllistivät noin 26 prosentin osuuden Helsingin seudulla yksityisissä yrityksissä työskentelevästä työvoimasta. Ulkomaalaisomisteisten yritysten 52,5 miljardin euron liikevaihto oli 27 prosenttia kaikkien alueella toimivien yritysten liikevaihdosta. Kasvussa olevasta markkinaosuudesta huolimatta Pohjoismaiden ja Baltian maiden välinen vertailu osoittaa, että Suomi jää verrokkimaistaan jälkeen ulkomaalaisomisteisten yritysten lukumäärässä.



Helsinki on Suomen kansainvälisen yritystoiminnan keskus



Koko Suomen ulkomaalaisomisteisista yrityksistä noin 41 prosenttia on sijoittanut toimintansa Helsinkiin. Ulkomaalaisomisteisten yritysten osuus kaikista Helsingin yrityksissä työskentelevistä työntekijöistä oli 24 prosenttia. Helsingin yritysten vajaan 100 miljardin euron kokonaisliikevaihdosta ulkomaalaisomisteisilla yrityksillä oli niin ikään 24 prosentin osuus.



Tukku- ja vähittäiskauppa, informaatio ja viestintä sekä teollisuus suurimmat toimialat



Merkittävimmät ulkomaalaisomisteisten yritysten toimialat Helsingin seudulla ovat tukku- ja vähittäiskauppa, informaatio ja viestintä sekä teollisuus. Helsingin elinkeinorakenne on muuta maata palveluvaltaisempi ja informaation ja viestinnän toimialan merkitys korostuu suhteessa muihin toimialoihin. Tukku- ja vähittäiskaupan sekä teollisuuden vaikutus on suuri Helsingin naapurikunnissa, joissa on tilaa suurille logistiikkakeskuksille ja toimitilojen neliöhinnat ovat Helsingin keskustaa maltillisemmalla tasolla.



Helsingin seudulla vuonna 2021 tukkukaupan ulkomaalaisomisteiset yritykset työllistivät 26 000 henkilöä ja teollisuudenalan ulkomaalaisomisteiset yritykset 18 000 henkilöä. Helsingin informaation ja viestinnän toimialan ulkomaalaisomisteisissa yrityksissä työskenteli miltei 15 000 henkilöä vuonna 2021.



Ruotsi ja Yhdysvallat suurimmat omistajamaat



Ruotsalaisomisteiset yritykset muodostavat noin 24 prosentin osuuden kaikista Helsingin seudulla toimivista ulkomaalaisomisteisista yrityksistä. Ruotsin jälkeen suurimmat omistajamaat ovat Yhdysvallat, Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta.



Helsinkiin sijoittuneet ruotsalaisomisteiset yritykset tuottivat noin 5,4 miljardin euron ja yhdysvaltalaisomisteiset yritykset noin 3,7 miljardin euron yhteenlasketun liikevaihdon vuonna 2021.





Ulkomaalaisomisteiset yritykset Helsingin seudulla (pdf)





