Ulkomaalaistaustaiset pääkaupunkiseudulla: eroavatko Helsingin, Espoon ja Vantaan tiet?

Vuoden 2018 alussa ulkomaalaistaustaisia oli Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla yhteenlaskettuna 185 131 henkeä. Heistä 34 366 on syntynyt Suomessa. Ulkomaalaistaustaisten osuus väestöstä on Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla lähes saman kokoinen. Heitä on Helsingissä 15,5, Espoossa 16,1 ja Vantaalla 18,0 prosenttia kaupungin koko väestöstä. Määrällisesti tarkasteltuna Helsingissä (99 996) oli kuitenkin vuoden 2018 alussa enemmän ulkomaalaistaustaisia kuin Espoossa (44 935) ja Vantaalla (40 200) yhteensä.

Erikoistutkija Pasi Saukkonen tarkastelee uusimmassa Kvartti-lehdessä ulkomaalaistaustaisen väestön tilannetta pääkaupunkiseudulla muun muassa väestörakenteen, alueellisen sijoittumisen, työllisyyden, asumisen sekä kaupunkien toteuttamien kotouttamisohjelmien näkökulmasta. Enimmäkseen Helsinki, Espoo ja Vantaa muistuttavat näiden asioiden suhteen läheisesti toisiaan, mutta myös eroja on. Vantaalla maahanmuuttajat ovat esimerkiksi useammin työntekijätason ammateissa, ja Espoossa he sijoittuvat muita kaupunkeja useammin ylimpään tulokvartiiliin. Helsingissä maahanmuuttajat asuvat harvemmin omistusasunnossa kuin muulla pääkaupunkiseudulla. Saukkosen mukaan on mahdollista, että tulevaisuudessa erot kasvavat sekä kaupunkien sisällä että kaupunkien välillä. Kvartti esittelee tuoretta kaupunkitutkimusta Kvartti on kaupunginkanslian julkaisema lehti, jossa esitellään neljä kertaa vuodessa uusinta Helsinkiä koskevaa kaupunkitutkimusta. Nyt ilmestyneessä lehdessä käsitellään muun muassa väestönkasvua Helsingissä ja koko Suomessa sekä päiväkotien lähialueiden eriytymiskehitystä. Lisäksi aiheina ovat turvapaikanhakijoiden oppimiskokemukset Suomesta, nuorten tupakoinnin väheneminen, alakoululaisten osallistuminen ja kuuluminen yhteisöihin sekä Helsingin matkailun viimeaikaiset näkymät. Lue koko lehti Kvartti 4/2018

