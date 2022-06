Ulkomaisen työvoiman rekrytointia nopeutetaan työvoimapulasta kärsivillä aloilla - Pirkanmaan työlupalinjaus on päivitetty

Pirkanmaan ELY-keskus on tarkistanut linjausta, jolla ohjataan EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevan työvoiman rekrytointia. Työvoiman kysyntä on kasvanut Pirkanmaallakin merkittävästi ja monilla aloilla on pulaa työvoimasta. Tästä syystä ulkomaisen työvoiman rekrytointia edistetään eri keinoin, yhtenä niistä työntekijöiden oleskelulupaprosessien helpottaminen ja nopeuttaminen.

Työlupalinjauksella voidaan vaikuttaa prosessien nopeuttamiseen sellaisilla aloilla, joilla työvoiman saatavuus on oleellisesti vaikeutunut. Tällaisia aloja Pirkanmaalla ovat mm. hoivapalvelu-, ravintola-, maatalous-, rakennus-, metalli-, logistiikka-, siivous- ja kiinteistöpalveluala. Linjauksen piiriin eivät kuuluu ns. erityisasiantuntijat. Työlupalinjaus tarkistetaan puolen vuoden välein. Edelliseen, syksyllä 2021 annettuun linjaukseen verrattuna saatavuusharkinnasta on nyt vapautettu selvästi suurempi määrä ammatteja kuin aiemmin. Uusia saatavuusharkinnasta vapautettuja ammatteja ovat esimerkiksi lähihoitajat, tarjoilijat, useat rakennus- ja metallialan ammatit sekä kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat. Linjaus on luettavissa kokonaisuudessaan ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa: https://www.ely-keskus.fi/tyovoiman-maahanmuutto/-/categories/14401?p_r_p_resetCur=true&p_r_p_categoryId=14401#ely-region-selection Työlupalinjaus on valmisteltu yhteistyössä työmarkkinaosapuolten, Kauppakamarin, Pirkanmaan TE-toimiston ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kesken. Linjaus tarkistetaan seuraavan kerran syksyllä 2022.

