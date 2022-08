Ulla Heinonen on valittu EK:n vihreän kasvun johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

Ulla Heinosella on pitkä kokemus liiketoiminnan johtamisen, digitalisaation, koulutuksen sekä konsultoinnin parissa. Kestävä kehitys sekä osaamisen ja liiketoiminnan kehittäminen ovat olleet hänen uransa keskeisiä teemoja. Tutkimusuran jälkeen Heinonen on toiminut johtajana ICT-alalla CGI:llä ja viimeiset vuodet Gaia Consultingissa, kestävän liiketoiminnan konsultoinnissa.

EK:n uusi vastuualue vauhdittamaan Suomen vihreää kasvua

Maapallon tulevaisuus ratkaistaan nyt. Ihmiskunnan ja luonnon kannalta on välttämätöntä, että ilmastonmuutoksen ja luontokadon aiheuttamia seurauksia pystytään hillitsemään tehokkaasti. Ratkaisuilla on kiire ja ne tarkoittavat suuria muutoksia lähes kaikille sektoreille. Erityisesti muutos koskee energian-, lämmön- ja ruuantuotantoa sekä liikennettä.

EK:n uusi Vihreän kasvun vastuualue on mukana rakentamassa Suomesta kiertotalouden ja vihreän siirtymän suurvaltaa. ”Toivotan Ulla Heinosen lämpimästi tervetulleeksi EK:on. Hänen laaja osaamisensa ja monipuolinen kokemuksensa vahvistavat tavoitteitamme Suomen vihreän kasvun vauhdittamiseksi. Osaaminen ja digitalisaatio ovat avainasemassa haasteiden ratkaisemisessa. Siksi keskitimme osaamisen, digitalisaation ja ilmastonmuutoksen torjunnan teemat saman johtajan vastuualueelle”, toimitusjohtaja Jyri Häkämies kuvailee.

”Vihreiden investointien määrä kansainvälisillä markkinoilla kasvaa tulevaisuudessa räjähdysmäisesti. Suomalaisilla yrityksillä on merkittävät mahdollisuudet luoda ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Mitä paremmin Suomi on tässä kehityksessä mukana, sitä paremmat edellytykset meillä on rakentaa vahvat perustukset hyvinvointiyhteiskunnalle myös tulevaisuudessa. On ilo olla mukana auttamassa yrityksiä kädenjäljen ja sen myötä menestyksen kasvattamisessa”, Ulla Heinonen sanoo.