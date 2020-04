Ulla Vilkmanin uutuskirja inspiroi etätyöhön

Nykyisin asiantuntija- ja tietotyön hoitaminen onnistuu paikkariippumattomasti. Yritykset ja organisaatiot alkavat olla yhä valmiimpia ajatukselle ulkomailla asuvista työntekijöistä. Ulla Vilkmanin juuri julkaistu teos Etätyö ulkomailla - Unelmasta todeksi (Basam Books 2020) kertoo miten se onnistuu.

Juuri ilmestynyt Ulla Vilkamin Etätyö ulkomailla - Unelmasta todeksi (Basam Books 2020) inspiroi ja toimii lukijalle oppaana siihen, miten ulkomailta käsin työskentelyn toteuttaminen on mahdollista ja mitä asioita suunnittelussa ja käytännön järjestelyissä on hyvä ottaa huomioon.

Miten ehdottaa etätyötä ulkomailla työnantajalle? Mitä työnantajan kanssa on hyvä sopia? Mitä tekniikkaan liittyen on hyvä huomioida? Kirja tarjoaa käytännölliset ja kattavat vastaukset näihin kysymyksiin. Lisäksi kirjassa on tietoa muun muassa asumiseen liittyvistä järjestelyistä, lasten koulunkäynnin organisoimisesta, sosiaaliturvasta, verokysymyksistä sekä vakuuttamisesta.

Kirjasta hyötyvät sekä muutamaksi kuukaudeksi tai vuodeksi lähtöä miettivät että ne, jotka suunnittelevat elävänsä ulkomailla toistaiseksi. Teoksen sanomaa täydentävät ulkomailla etätyötä tehneiden ja tekevien aidot kokemukset.

Kirjailijasta:

Ulla Vilkman on tietokirjailija, suosittu puhuja ja kysytty kouluttaja sekä etäjohtamisen asiantuntija. Hänen työnsä pyörii päivittäin etätyön ympärillä, ja hän näkee, miten organisaatioissa etätyö on yleistynyt vauhdilla viime vuosina. Hän kuulee myös, millaista keskustelua etätyöhön liittyen käydään. Ullalta on aiemmin ilmestynyt teokset Etäjohtaminen - tulosta joustavalla työllä (Talentum 2016) sekä Hyvän johtamisen työkalupakki (Ideapakka 2017).