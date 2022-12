Ultra Safe Nuclear ja LUT kehittävät Suomen ensimmäistä edistynyttä tutkimusmikroydinreaktoria

Seattlelainen ydinteknologia -ja palveluintegraattori Ultra Safe Nuclear Corporation ja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT) allekirjoittivat tänään aiesopimuksen, jonka tarkoituksena on tutkia Ultra Safe Nuclear Micro-Modular™ -reaktorin (MMR®) käyttöönottoa tutkimus- ja testireaktorina. Reaktori on tarkoitus ottaa käyttöön Lappeenrannan yliopiston kampuksella tai sen läheisyydessä. Reaktoria käytetään koulutus-, tutkimus- ja testilaitoksena, ja se liitetään Lappeenrannan Energian kaukolämpöverkkoon. Lappeenrannan Energia on kunnan omistama energiayhtiö, joka tarjoaa hiilivapaata kaukolämpöä yliopistolle, kaupungille ja lähialueelle. Käyttöönoton jälkeen mikroreaktori tuottaa alueella lämpöä ja sähköä.

Johtavana energiatutkimusyliopistona LUT:n tutkimus tukee maailmanlaajuista siirtymää kohti hiilineutraaliutta kaikilla yhteiskunnan ja teollisuuden aloilla. MMR-tutkimus- ja testireaktorissa testataan uusia teknologioita energiantuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, mikroverkkojen integrointiin ja tulevaisuuden työvoiman kouluttamiseksi. Tavoitteena on saada käytännön kokemusta seuraavan sukupolven korkean lämpötilan kaasujäähdytteisestä mikroreaktorista.

"LUT tekee tärkeää työtä hiilineutraaliuteen siirtymisessä, ja MMR on erinomainen tutkimus- ja koulutuslaitos, jossa voidaan edistää yliopiston tietämystä ja kokemusta etenkin kaukolämpöjärjestelmien hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä", sanoo Ultra Safe Nuclearin toimitusjohtaja ja perustaja Francesco Venneri.

Maailman ydinenergiajärjestön (World Nuclear Association) mukaan kaukolämpöä hyödynnetään Suomessa laajalti, mutta sen polttoaineena käytetään suurelta osin fossiilisia polttoaineita, kuten turvetta ja kivihiiltä. Niistä on kuitenkin tarkoitus luopua vuoteen 2029 mennessä. Lämpöteholtaan 15–30 megawatin MMR on riittävän pieni, jotta se voidaan sijoittaa lähelle kaukolämpökuormia. MMR:n turvallisuus on omaa luokkaansa, ja sen täyskeraamisesti mikrokapseloidun (FCM®) polttoaineen ansiosta omistajat ja viranomaiset voivat asentaa MMR-energiajärjestelmät luottavaisin mielin.

"MMR:n turvallisuus ja suunnittelu tekevät Ultra Safe Nuclear -yhteistyöstä ihanteellisen valinnan LUT:lle ja Suomelle. Pyrimme yhdessä kohti päästöttömiä kunnallisia ja teollisia lämpöhuoltopalveluja ja hiilineutraaliutta", sanoo LUT:n ydintekniikan mallinnuksen professori Juhani Hyvärinen.

LUT:n hanke kasvattaa globaalia koulutus-, testaus- ja tutkimus-MMR-projektilistaa. Muut tämänhetkiset projektit ovat Illinoisin yliopiston Urbana-Champaignissa Yhdysvalloissa ja McMasterin yliopistossa Kanadassa.

Tietoja Ultra Safe Nuclear Corporationista:



Ultra Safe Nuclear Corporation on yhdysvaltalainen yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Seattlessa. Se on johtava integroija ydinteknologian ja -palveluiden alalla maan päällä sekä avaruudessa. Tärkeimpiä hankkeita ovat Micro-Modular™-reaktori MMR®, täyskeraaminen mikrokapseloitu FCM®-ydinpolttoaine sekä ydinvoima- ja työntövoimateknologiat avaruustutkimukseen. Yritys esittelee MMR-energiajärjestelmiä Kanadan ydinlaboratorioissa Ontario Power Generationin kanssa ja Illinoisin Urbana-Champaignin yliopistossa. Uusia käyttöönottohankkeita on käynnissä Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Euroopassa.



Ultra Safe Nuclear on sitoutunut tuomaan turvallista, kaupallisesti kilpailukykyistä, puhdasta ja luotettavaa ydinenergiaa maailmanlaajuisille energia- ja teollisuusmarkkinoille. USNC työskentelee NASAn ja puolustusministeriön kanssa kehittyneiden radioisotooppienergioiden, lämpöydinpolttoainejärjestelmien ja kehittyneiden materiaalien. Työssä käytetään tiukkoja luontaisen turvallisuuden periaatteita polttoaineiden, materiaalien ja suunnittelun innovoinnin edistämiseksi.

Ultra Safe Nuclear on ainoa yksityinen yritys, joka tuottaa TRISO- ja FCM-polttoainetta, mikä mahdollistaa keskeisten energia- ja teollisuusalojen transformaation. Ultra Safe Nuclear tuottaa luotettavaa nollahiilienergiaa.