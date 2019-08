Unelmat ja menestymispaineet kamppailevat Katariina Leinon romaanin Noitasiskot kulisseissa

Katariina Leinon viidennessä nuorille ja nuorille aikuisille suunnatussa kirjassa teatterikoulun opiskelijoiden määrätietoinen unelmien tavoittelu saa shakespearelaiset mitat.

Kirjailija ja dramaturgi Katariina Leinon uusi romaani Noitasiskot ilmestyy Aviadorin kustantamana 20.8.2019.

Teatterimaailmaan sijoittuva Noitasiskot kertoo kahden nuoren naisen ystävyydestä menestymispaineiden ja niiden synnyttämän epävarmuuden keskellä. Romaani näyttää kauniin traagisesti, miten vähästä unelman saavuttaminen tai kadottaminen voi olla kiinni.

Isänsä kuolemasta toipuva, määrätietoinen Janica tahtoo näyttelijäksi. Tamperelaisen teatterikoulun pääsykokeissa hän tapaa mystisen ja eteerisen Miljan, ja syvä ystävyys syttyy heti. Se joutuu pian kuitenkin kovalle koetukselle, kun molemmat kilpailevat teatterikoulun lukuvuoden huipentavan Macbethin pääroolista – ja samalla kamppailevat omien surujensa kanssa. Shakespearelainen draama kehystää nuorten näyttelijöiden ja unelmien määrätietoisen tavoittelun vaikeuksia.

Katariina Leino on tamperelainen kirjailija, näytelmäkirjailija ja dramaturgi. Hän on julkaissut 1990-luvulta lähtien romaaneja nuorille ja nuorille aikuisille. Lisäksi hän on kirjoittanut puhe- ja musiikkiteattereille yhteensä 32 näytelmää, musikaalia ja dramatisointia. Hän on myös kirjoittanut kouluille Taikamaan Aapisen ja Lukukirjan (Otava). Noitasiskot on hänen viides nuorille ja nuorille aikuisille kirjoittamansa romaani.

Julkistamistilaisuus 21.9. Tampereella

Noitasiskojen julkistamistilaisuus järjestetään lauantaina 21.9. klo 16.30–18 Tampereen YO-talolla (Kauppakatu 10). Tilaisuudessa kirjailija Katariina Leinoa haastatellaan uuden kirjansa kirjoittamisesta sekä teemoista, ja hän signeeraa teoksiaan. Julkistamistilaisuuteen on kaikille vapaa pääsy – tervetuloa juhlistamaan uutta nuortenkirjallisuutta!

Julkistamistilaisuuden jälkeen klo 18 YO-talolla alkaa Leinon kirjoittaman näytelmän Vasara ja nauloja näytös. Lisätietoja ja liput esitykseen voi hankkia Suomen musiikkiteatterin verkkosivuilta.

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Haastattelupyynnöt ja tiedustelut pressikuvista voi esittää Aviadorin kustantaja Vesa Tompurille tai tiedottaja Viivi Ängeslevälle. Lähetämme pyynnöstä myös arvostelukappaleita teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse pdf-tiedostona.

Leino, Katariina: Noitasiskot

ISBN 9789527063934

84.2

170 sivua

Sidottu

Ilmestymisaika: 20.8.2019

E-kirja:

ISBN: 9789527063941

Ilmestymisaika: lokakuu 2019