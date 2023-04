UNESCOn Kansainvälinen jazzpäivä juhlii jälleen jazzmusiikkia rauhan ja kulttuurienvälisen vuoropuhelun sanansaattajana 30.4.

Huhtikuun 30. päivänä vietettävä UNESCOn Kansainvälinen jazzpäivä juhlii jazzmusiikkia ja sen roolia kulttuurienvälisen vuoropuhelun ja rauhan viestinviejänä. Suomessa tapahtuman juhliminen aloitetaan jo 24.4. alkaen käynnistyvällä Jazzpäivä-kampanjalla, joka nostaa esiin kotimaisia jazztapahtumia ja jazzjuhlallisuuksia koko viikon ajan.

Jazzin itseisarvon lisäksi juhlapäivän laajempi sanoma, kulttuurienvälien yhteistyö, rauha sekä ihmisarvojen ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, on Ukrainan sodan varjossa erityisen tärkeä. Kansainvälisen jazzpäivän johtohahmo, legendaarinen pianisti sekä UNESCOn hyvän tahdon lähettiläs Herbie Hancock on aikanaan pukenut jazzin merkityksen ytimen seuraavasti: “Jazzissa on toivoa ja solidaarisuutta, joita me kaikki tarvitsemme juuri nyt.”

Suomessa jazzmusiikin ilosanomaa edistetään Suomen Jazzliiton järjestämällä Jazzpäivä-kampanjalla. Kampanjan kasvoina toimivat vuonna 2023 pianisti-säveltäjä Olli Ahvenlahti ja pianisti-säveltäjä Iro Haarla.

“Jazzmusiikilla on voima valaista ihmisen mieli”

Olli Ahvenlahti on luonut komean uran yhtenä merkittävimmästä muusikoista Suomen jazzmusiikin kehityksessä aina 1970-luvulta nykypäivään. Ahvenlahti tunnetaan pianistina, säveltäjänä, kapellimestarina, sovittajana, jazzmuusikkona sekä suosittuna tv-esiintyjänä eritoten yhteistyössä Vesa-Matti Loirin kanssa. Tyylillisten raja-aitojen murtajana hänen merkityksensä maamme musiikkimaailmassa on äärimmäisen suuri. Ahvenlahdelle on myönnetty vuonna 1975 Suomen Jazzliiton Yrjö-palkinto ja vuonna 2009 Musiikkiarkiston Suomen Jazzlegenda -palkinto.

Ahvenlahti kiteyttää näkemyksensä jazzin roolista maailmassa: "Jazz kiinnostaa ja koukuttaa. Jazz yllättää ja lumoaa. Jazzin kieli yhdistää. Jazz on positiivista energiaa.”

Pianisti, säveltäjä ja sovittaja Iro Haarla on yksi arvostetuimmasta suomalaisista jazzmuusikoista niin kotimaisella kuin kansainvälisellä kentällä. 1970-luvun lopulla Haarla aloitti Edward Vesalan kanssa pitkäaikaisen yhteistyön Sound & Fury -yhtyeessä, jossa hän toimi paitsi muusikkona myös Vesalan sävellyksellisten ideoiden viimeistelijänä ja sovittajana. 2000-luvulta eteenpäin Haarla on johtanut omia kokoonpanojaan ja luonut kansainvälistä uraa Euroopassa sekä Pohjois-Amerikassa. Haarla on saanut Yrjö-palkinnon vuonna 2006 ja Jazzlegenda-palkinnon 2020.

“Jazzmusiikilla on voima valaista ihmisen mieli ja herättää havaitsemaan elämän rikkaudet, yhdistäen kansakunnat rakentamaan rauhaa ja suojelemaan yhteistä maapalloamme,” Haarla sanoo jazzin roolista nykypäivänä.

International Jazz Day – Kansainvälinen jazzpäivä ja Jazzpäivä-kampanja

Vuonna 2011 Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO nimitti 30. huhtikuuta International Jazz Day:ksi eli Kansainväliseksi jazzpäiväksi nostaakseen esiin jazzia ja sen diplomaattista tehtävää yhdistää ihmisiä ympäri maailmaa. Jo yli vuosikymmenen jazz taidemuotona on virallisesti tunnustettu rauhan, kulttuurienvälisen vuoropuhelun, monimuotoisuuden sekä ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittamisen edistäjänä.

Kansainvälistä jazzpäivää johtaa legendaarinen pianisti ja -säveltäjä Herbie Hancock, joka toimii UNESCOn kulttuurienvälisen vuoropuhelun hyvän tahdon lähettiläänä ja Herbie Hancock -instituutin puheenjohtajana.

Vuonna 2023 Suomen Jazzliitto haastaa suomalaisia ottamaan osaa UNESCOn Kansainvälisen jazzpäivän juhlintaan Jazzpäivä-kampanjan myötä. Ohjeet osallistumiseen löytyvät Jazzliiton sivulta: www.jazzliitto.fi/2023/04/kansainvalinen-jazzpaiva