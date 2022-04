UNESCOn Kansainvälinen jazzpäivä juhlistaa vappuaattona jazzmusiikkia rauhan ja kulttuurienvälisen vuoropuhelun sanansaattajana

Jazzin taiteellisen itseisarvon lisäksi päivän suurempi sanoma on rauhan ja kulttuurienvälisen yhteistyön sekä ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Viesti on tänä keväänä erityisen arvokas.

Kansainvälisen jazzpäivän edistäjä, legendaarinen pianisti ja -säveltäjä sekä UNESCOn hyvän tahdon lähettiläs Herbie Hancock on aikanaan pukenut päivän ja jazzin merkityksen ytimen seuraavasti: “Jazzissa on toivoa ja solidaarisuutta, joita me kaikki tarvitsemme juuri nyt.”

Tänä vuonna jazzmusiikin ilosanomaa edistetään Suomessa Jazzliiton järjestämällä Jazzpäivä-kampanjalla. Kampanjan kotimaisina kasvoina toimivat vuonna 2022 saksofonisti Timo Lassy ja kontrabasisti Kaisa Mäensivu.

"Jazzmusiikin universaali kieli tuo ihmisiä yhteen, sykkii rauhan ja suvaitsevaisuuden puolesta”

Suomalaisen jazzin aateliin kuuluva, Yrjö-palkittu saksofonisti Timo Lassy on tullut tutuksi kotimaiselle yleisölle mm. Five Corners Quintetin riveistä. Lassy on jo aikaa sitten kaatanut jazzkentän näkymättömät seinät ja ilahduttanut yleisöjä yli genrerajojen mm. Helsingin Juhlaviikkojen Huvila-teltan, Flow Festivalin ja Pori Jazzin lavoilla.

"Jazzmusiikin universaali kieli tuo ihmisiä yhteen, sykkii rauhan ja suvaitsevaisuuden puolesta,” Lassy kertoo omasta näkemyksestään jazzin asemasta maailmassa.

Kaisa Mäensivu on palkittu kontrabasisti ja -säveltäjä sekä helsinkiläisen Savoy JAZZFestin tuore taiteellinen johtaja. Nousukiitoista uraa Suomen lisäksi myös toisessa kotipaikassaan New Yorkissa tekevä Mäensivu on vakiinnuttanut asemansa jazzmaailmassa, ja esiintyy monissa kokoonpanoissa omien yhtyeittensä Kaisa’s Machinen ja Kaisa Mäensivu Trion lisäksi. Lassyn tavoin Mäensivu näkee jazzin nimenomaan yhteisenä ja ihmisiä yhteen tuovana kielenä.

“Jazzmusiikki on ihmisten luoma kommunikaation kieli, jolla välitetään tunteita, empatiaa ja iloa. Sen olemassaolo vakuuttaa minut siitä, että meissä ihmisissä on paljon hyvää,” Mäensivu sanoo jazzin roolista nykypäivänä.

Vuonna 2022 Suomen Jazzliitto haastaa suomalaisia ottamaan osaa UNESCOn Kansainvälisen jazzpäivän juhlintaan Jazzpäivä-kampanjan myötä. Ohjeet osallistumiseen löytyvät Jazzliiton sivulta.

UNESCON Kansainvälisen Jazzpäivän tausta:

Vuonna 2011 Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO nimitti 30. huhtikuuta International Jazz Day:ksi eli Kansainväliseksi jazzpäiväksi nostaakseen esiin jazzia ja sen diplomaattista tehtävää yhdistää ihmisiä ympäri maailmaa. Jo yli vuosikymmenen jazz taidemuotona on virallisesti tunnustettu rauhan, kulttuurienvälisen vuoropuhelun, monimuotoisuuden sekä ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittamisen edistäjänä.

Kansainvälistä jazzpäivää johtaa legendaarinen pianisti ja -säveltäjä Herbie Hancock, joka toimii UNESCOn kulttuurienvälisen vuoropuhelun hyvän tahdon lähettiläänä ja Herbie Hancock -instituutin puheenjohtajana.