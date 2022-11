UniCafe tuo kaikkien aterioidensa hiilijalanjäljen asiakkaiden nähtäville

Hiilijalanjälki ilmoitetaan UniCafe-ravintoloissa koko aterialle, mikä on alalla poikkeuksellista. Lisäksi Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitetta noudattavat ateriat on merkitty erikseen. Tavoitteena on viestiä radikaalin avoimesti ruoan ilmastovaikutuksista ja helpottaa näin asiakkaiden päätöksentekoa.

Kaikkien UniCafessa myytävien aterioiden hiilijalanjälki on 7.11.2022 lähtien nähtävissä ruokalistoilta sekä ravintoloissa että verkossa. Ilmaston kannalta parhaat pääruoka-, lisuke- ja juomavaihtoehdot on lisäksi merkitty Ilmastovalinta-merkillä. Ilmastovalinta-lounaan hiilijalanjälki on aina korkeintaan 0,5 kg CO2e / lounas. Tämä tarkoittaa, että aterian päästöt pysyvät Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen mukaisissa raameissa. Suomalaisten lounaiden hiilijalanjälki on tällä hetkellä keskimäärin 1,4 kg CO2e / lounas. ”Usein käytetty tapa viestiä ruoan hiilijalanjäljestä on ilmoittaa päästömäärä sataa grammaa kohden ja ainoastaan pääruoan osalta. Tämä tekee asiakkaalle mahdottomaksi arvioida koko aterian hiilijalanjälkeä ja ilmastokestävyyttä. UniCafeissa hiilijalanjälki on laskettu koko aterialle ja Pariisin sopimuksen mukaiset annokset on selvästi merkitty Ilmastovalinta-merkillä”, kertoo Ylvan kestävyydestä vastaava johtaja Antti Ruuska. UniCafen hiilijalanjälkilaskenta perustuu vertaisarvioituihin tutkimuksiin Tyypillisesti ravintolat tekevät hiilijalanjälkilaskelmansa yleisten tietokantojen tai erilaisten keskiarvojen pohjalta. UniCafessa pohjatyö päätettiin tehdä tarkemmin. Jokainen resepti purettiin auki ainesosa kerrallaan. Kunkin raaka-aineen ilmastovaikutuksia arvioitiin kattavasti huomioiden myös alkuperämaa, ja niille etsittiin parhaiten vastaava vertaisarvioituihin tutkimuksiin perustuva hiilijalanjälkitieto. ”Nyt ymmärrämme paremmin, mistä aterioidemme hiilijalanjälki muodostuu, ja voimme jatkossa päivittää hiilijalanjälkitietoa helposti uuden tutkimuksen valossa. Tällä hetkellä noin kolmannes UniCafen tarjoamista lounaista on ilmastosopimuksen raameissa. Tulevilla ruokalistoilla näiden 0,5 kg CO2e -rajan alittavien lounaiden määrää on tarkoitus lisätä”, Ruuska kertoo. Kaikkien lounaiden hiilijalanjälki laskettiin Ylvan operoimissa UniCafe-ravintoloissa nyt ensimmäistä kertaa. Tavoitteena oli helpottaa asiakaan ilmastofiksujen valintojen tekemistä arjessa ja tuottaa laskentamalli, jolla uusien ruokien hiilijalanjäljen laskeminen ja ilmastoystävällisten lounaslistojen suunnitteleminen on jatkossa sujuvampaa. Porthanian henkilökunnan ravintolan lounas ei toistaiseksi ole hiilijalanjälkilaskennan piirissä.

