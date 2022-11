Uniikille paikalle Kuopion Maljalahden aallonmurtajalle nousee pienkerros- ja rivitalokoteja – Lapti aloittaa asuntojen ennakkomarkkinoinnin

Asunto Oy Kuopion Aallonmurtaja nousee kirjaimellisesti järven ympäröimälle aallonmurtajalle. Kyseessä on ainutlaatuinen paikka Kallaveden äärellä Kuopion satamassa lähellä keskustaa. Läheltä löytyy kattavasti palveluita ja monipuolisesti aktiviteetteja, ja alueen liikenneyhteydet ovat hyvät sekä julkisilla liikennevälineillä että omalla autolla. Vastapäiselle aallonmurtajalle rakennetaan uutta saunamaailmaa. Maljalahteen on noussut viime vuosina uusia asuinkerrostaloja, ja Kuopion Aallonmurtaja on viimeisin suunnitteilla oleva asuintalo alueella.

Pienkerros- ja rivitaloyhtiöön rakentuu yksi yksiö, useita kolmioita ja neliöitä sekä yksi viiden huoneen asunto, joiden koot vaihtelevat 43,5–134,5 m2. Kuopion Aallonmurtajassa ainutlaatuisesta sijainnista ja maisemasta otetaan kaikki irti: kaikissa asunnoissa on isot terassit ja isot ikkunat järvinäkymin. Uniikkius tulee sijainnin lisäksi isoimpien asuntojen mahdollisuudesta omaan poreammeeseen terassillaan.

”Maljalahti on kehittynyt viime vuosina halutuksi asuinalueeksi, ja Asunto Oy Kuopion Aallonmurtajassa ympäröivä järvimaisema on joka kodissa ainutlaatuisella tavalla läsnä. Uniikkina kohteena Kuopion Aallonmurtaja onkin jo herättänyt paljon kiinnostusta, ja olemme saaneet runsaasti yhteydenottoja asunnoista jo ennen ennakkomarkkinoinnin alkamista”, kertoo Laptin Itä-Suomen aluejohtaja Risto Pekkarinen. ​