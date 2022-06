Uniikki yhteistyöhön Taco Bellin kanssa

Uniikki on suomalainen rap-artisti, vaikuttaja ja yksi viihdemaailman tunnetuimmista henkilöistä. Artistin nimikkoateria Uniikki Box sisältää Fully Loaded Burriton Nyhtökauralla® ja ranskalaisilla, maustetut nachot, Coca-Colan ja jälkiruoaksi Cinnamon Twistit. Aterian hinta on 9,90 € ja se on myynnissä kaikissa Suomen Taco Bell -ravintoloissa 1.-30.6.2022.

”Taco Bellissä kaikki ateriat ovat saatavilla kasvisversionakin mausta tinkimättä ja Uniikin toiveesta myös nimikkoateria rakentui luontevasti kasviskulmalla. Nimensä mukaisesti ateria on todellakin uniikki, sillä burrito pitää Nyhtökauran lisäksi sisällään muun muassa yleensä lisukkeen roolissa olevia ranskalaisia. Tätä ei pääse muulloin maistamaan”, Taco Bell Suomen markkinointipäällikkö Alina Nikkarikoski vinkkaa.

”Olen todella fiiliksissä tästä yhteistyöstä, koska Taco Bell on Suomen pikaruokaskenessä hyvinkin erottuva brändi freesillä tuotevalikoimallaan. Taco Bell muistuttaa myös kaikista Väli-Amerikan reissuista, joten oli mahtavaa päästä suunnittelemaan oma ateria. Olen ollut jo kahden vuoden ajan kasvissyöjä, joten suunta aterialle oli selvä. Ranskalaiset burriton sisällä ja nachot lisukkeena tuovat kivaa vaihtelua perinteisemmälle ranskalaiscombolle”, Uniikki kertoo yhteistyöstä.

Samassa yhteydessä lanseerataan kesäinen ja tennismaailmasta vaikutteita ottanut Taco Bell x Uniikki -oheistuotemallisto, jota valmistetaan erittäin rajallinen määrä. Mallisto pitää sisällään paidan, shortsit, sukat, lippalakin, rantakassin ja pyyhkeen. Oheistuotteita jaetaan Uniikin syntymäpäivänä lauantaina 11.6. jokaisen Taco Bell -ravintolan ensimmäisille Uniikki Box -aterian ostajille, 1 satunnainen oheistuote / asiakas. Oheistuotteita on jaossa noin 35 kappaletta per ravintola eli paikalla kannattaa olla ajoissa. Osa oheistuotteista arvotaan Taco Bell Suomen sosiaalisessa mediassa kesäkuun aikana.

”Jenkeissä monilla räppäreillä on ravintola- ja oheistuoteyhteistöitä, joten mageeta päästä tekemään vastaavanlainen yhteistyö Suomessa. Tennis on minulle rakas harrastus, mikä näkyy myös malliston designissa”, Uniikki taustoittaa. ”Mikä olisikaan parempi tapa viettää syntymäpäiviä kuin päästä juhlimaan sitä Taco Belliin oman aterian ja malliston tiimoilta!”