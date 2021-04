Unilääkäri kehottaa huolehtimaan onnellisista unista myös poikkeusaikana.

Jaa

Unilääkäri, dosentti Henri Tuomilehto kehottaa ihmisiä huolehtimaan hyvästä yöunesta myös poikkeusaikana. Tuomilehto suosittelee rytmittämään muuttuneen arjen uudelleen ja aloittamaan rauhoittumisen uneen hyvissä ajoin illalla. Näin taataan palauttavat yöunet. Sokos Hotellit laajentavat yhdessä Tuomilehdon kanssa tehtyä Onnellisia unia -konseptiaan tänä keväänä. Hotelliketjussa tiedetään, että uni on hotellivieraalle tärkein hyvään hotellikokemukseen vaikuttava asia.

Rytmittämällä arjen parannat unen tuloa

Vuorokausirytmimme on muuttunut poikkeusaikana. Nyt herätään ja mennään nukkumaan entistä myöhemmin. Samalla työn ja vapaa-ajan raja on hämärtynyt. ”Työn venyminen myöhempään ei ole yöunien kannalta hyvä asia”, kertoo 20 vuotta unen parissa työskennellyt Henri Tuomilehto. ”Aktiiviset illat luovat esteitä nukahtamiselle. Kun aivot ovat aktiiviset nukkumaan mennessä, jää unen alkuun kuuluva syvä ja elvyttävä uni heikkolaatuiseksi, ja aamulla heräämme väsyneenä nukutuista tunneista huolimatta.”

Miten hyvät yöunet sitten voidaan varmistaa aikana, joka on paitsi muuttanut elämisen rytmiä, myös aiheuttaa osalle meistä huolta? ”Nyt eivät vanhat toimintamallit auta, vaan on organisoitava oma arki uudelleen niin, että päivään tulee rytmiä ja taukoja. Työpäivällä tulisi olla selkeä alku ja loppu. Nukkuminenkin lähtee rytmityksestä. Unelle on oma hetkensä, ja nukkumaan mennään mielellään aina samaan aikaan”, Tuomilehto neuvoo. ”Tietokoneelta ei missään tapauksessa saa hypätä suoraan sänkyyn, vaan rauhoittumiselle pitää varata aikaa. Hyvälle unelle on annettava mahdollisuus. Unentuloon voi valmistautua tekemällä itselle mieluisia asioita, on se sitten kirjan lukua, ulkoilua, hyvä elokuva tai lämmin suihku. Huoliin taas voi kokeilla erilaisia hengitys- ja rentoutusharjoituksia.”

”Uni on niin tärkeä osa hyvää elämää, että sille kannattaa luoda kunnon edellytykset niin poikkeusaikana kuin ihan aina”, unilääkäri korostaa.

Sokos Hotellit huolehtivat asiakkaidensa unesta

Sokos Hotellit lanseerasivat alkuvuonna 2020 Onnellisia unia -palvelupaketin, jolla halutaan edistää hotellivieraiden hyviä unia niin hotellissa kuin kotona. Lisäpalveluna varattavaan pakettiin kuuluu rentoutus- ja univideot, Familonin tyyny- ja peittomenu, rauhoittava tee, pimennettävä huone, korvatulpat ja silmälaput, huoneeseen tarjoiltava aamiainen sekä myöhäinen huoneenluovutus.

Palvelua on testattu nyt vuoden verran Helsingin Original Sokos Hotel Triplassa.

”Palaute on ollut positiivista. Uskon, että tämä palvelu kiinnostaa ihmisiä kokonaisuutensa vuoksi. Paitsi, että levätään hyvin, myös nautiskellaan. Aamulla saa herätä rauhassa ja nauttia aamiaista omassa huoneessa”, kertoo Original Sokos Hotel Triplan hotellipäällikkö Tiina Kuikka. ”Oikeanlainen tyyny on monelle todella tärkeä. Meillä on saatavilla jopa viisi erilaista tyynyä, joten omaa ei tarvitse kanniskella mukana.”

”Konseptimme on herättänyt kovasti mielenkiintoa, ja olenkin iloinen, että pääsemme nyt laajentamaan palvelua muihinkin hotelleihimme.” kertoo Sokos Hotellien konseptipäällikkö Hanna Olkanen.

”Suosittelen tätä lisäpalvelua jokaiselle, joka haluaa panostaa oman unensa laatuun. Uni- ja rentoutusvideot toimivat niin työ- kuin vapaa-ajan matkaajien tarpeisiin tarjoten sisältöä, jonka vinkit voi viedä mukanaan omaan arkeen. Työnsä puolesta matkaaville nämä videot tarjoavat ajanvietettä hyödyllisen asian äärellä.”

Olkanen vinkkaa, että hotelliin voi aina tulla unilomalle, jos kaipaa pientä rauhaa arjen hyörinästä.

Onnellisia unia by Sokos Hotels -paketti saatavilla 1.6.2021 mennessä näissä hotelleissa:

Original Sokos Hotel Vaakuna, Kouvola, Original Sokos Hotel Seurahuone Kotka, Original Sokos Hotel Seurahuone, Savonlinna, Original Sokos Hotel Wiklund, Turku, Solo Sokos Hotel Turun Seurahuone ja Break Sokos Hotel Bomba, Nurmes.

Saatavilla jo nyt: Original Sokos Hotel Tripla, Helsinki ja Original Sokos Hotel Kupittaa, Turku.

Sokos Hotelleissa on myös mahdollista tilata itselle sopivin tyyny huonevarauksen yhteydessä. Matalat tyynyt sekä ergonomiset tyynyt ovat kuohuviinin jälkeen hotelliketjun myydyimmät lisämyyntituotteet.

Lisätietoja:

Hanna Olkanen, konseptipäällikkö, Sokos Hotels, puh. 010 768 0834, hanna.olkanen@sok.fi

Henri Tuomilehto, unilääkäri ja -tutkija, henri@tuomilehto.com