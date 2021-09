Universal Robotsilta cobotti-koulutusohjelma suomalaisille oppilaitoksille

Universal Robots (UR) perustettiin vuonna 2005 tavoitteena tuoda robottiteknologia kaikkien saataville luomalla pieniä, käyttäjälähtöisiä, järkevän hintaisia ja joustavia yhteistyörobotteja (cobotteja), joiden kanssa työskentely on turvallista. Ensimmäinen cobotti tuotiin markkinoille vuonna 2008, minkä jälkeen yritys on kasvanut merkittävästi. Yrityksen käyttäjälähtöinen cobotti on tällä hetkellä myynnissä kaikkialla maailmassa.

Yritys on osa Teradyne Inc. -konsernia, ja Tanskan Odensessa sijaitsevan pääkonttorin lisäksi sillä on aluetoimistot Yhdysvalloissa, Saksassa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa, Isossa-Britanniassa, Tšekissä, Puolassa, Unkarissa, Romaniassa, Venäjällä, Turkissa, Kiinassa, Intiassa, Singaporessa, Japanissa, Etelä-Koreassa, Taiwanissa ja Meksikossa. Universal Robotsin liikevaihto oli 248 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuonna 2019.

Lisätietoja osoitteesta www.universal-robots.com.