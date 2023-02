Unohdettu muistelmateos holokaustista nyt suomennettuna!

KUTSU: Arvonluontia analytiikalla – Käsikirja analytiikan johtamiseen julkistamistilaisuus to 1.12. klo 9 25.11.2022 09:20:00 EET | Kutsu

Tervetuloa Milla Ratian Arvonluontia analytiikalla – Käsikirja analytiikan johtamiseen -tietokirjan julkistamistilaisuuteen! Voiko toteuttamasi tekoälyratkaisu olla paitsi tehokas niin myös eettisesti kestävä? Webinaarin aiheena on paneelikeskustelu tekoälyn vastuullisuudesta, joka on yksi analytiikkajohtamisen keskeisistäteemoista. Keskustelun moderaattorin atoimii tietokirjailija Milla Ratia. Panelisteina toimivat Anna Metsäranta Solitalta, Reko Lehti Taivalilta ja Ville Vakkuri Vaasan yliopistolta. Webinaarin aikana tutustaan kirjan sisältöön ja pohditaan muun muassa sitä, mitä on tekoälyn vastuullisuus ja miksi tekoäly on olennainen osa analytiikan johtamista. Ilmoittaudu julkistamistilaisuuteen alla olevasta linkistä. Milloin? Torstaina 1.12.2022 kello 9:00-10:00 Missä? Verkossa (ilmoittautumislinkki alla) Kenelle? Analytiikan johtamisesta ja tekoälyn vastuullisuudesta kiinnostuneille