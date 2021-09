Uppdaterad maskrekommendation: det lönar sig ännu att använda mask i offentliga inomhuslokaler med trängsel, särskilt om man är ovaccinerad

THL:n koronakartan ja avoimen rajapinnan tiedot päivittyvät lokakuusta alkaen vain arkipäivisin 30.9.2021 12:42:00 EEST | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartta, koronatapausaineiston avoin rajapinta ja tilastokuutiot päivittyvät 1.10. alkaen ainoastaan arkipäivisin. Tulevana viikonloppuna 2. –3.10. tiedot eivät siis enää päivity. Koronakartan teknisen tuen viikonloppupäivystys päättyi jo kesäkuussa. Lauantain ja sunnuntain tiedot julkaistaan vastedes maanantaisin. Koronakartan päivittymispäivä löytyy kartan vasemman palstan tekstin yläosasta. Tilastokuution päivityspäivä on tilastotaulukon alareunassa. Koronakartalle on koottu muun muassa tiedot todetuista koronatartunnoista, testatuista näytteistä, sairaalahoidossa olevien potilaiden määrästä ja kuolleista ikäryhmittäin. Kartan pohjana olevan aineiston voi ladata avoimesta rajapinnasta myös omiin sovelluksiin. Julkisista tilastokuutioista tietoja voi tarkastella taulukkomuodossa. THL:n julkaisema koronakartta on tuotettu yhteistyössä Esri Finland Oy:n kanssa. Koronakartta: Varmistetut koronatapaukset Suomessa COVID-19 COVID-19-tapaukset