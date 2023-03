Uratalo ja TAKK etsivät yhdessä ratkaisua ravintola-alan työvoimapulaan

Tampereella on useita suuria tapahtumia, joista toista kertaa järjestettävät jääkiekon MM-kisat ovat hyvä esimerkki. Tämä on vain yksi tapahtuma muiden joukossa, mutta vaatii suuria ponnisteluita erityisesti ravintola-alan yrityksiltä. Ravintola-alalla on työvoimapula, jonka valmiiksi heikkoa tilannetta koronan aikainen työntekijäkato pahensi entisestään. Tällä hetkellä päteviä tekijöitä on vaikea löytää ja tilanne vaikeutuu entisestään kesää kohti mentäessä.



Tämä todetaan myös Työ- ja elinkeinoministeriön 16.1.2023 julkaistussa Työvoiman saatavuus, työvoimapula ja kohtaanto-ongelmat 2022 -raportissa seuraavasti: "Pirkanmaalla työvoiman kysyntää vakanssiasteella mitaten on etenkin MaRaMa-, rakennus- ja logistiikka-aloilla. Vaikka MaRaMa-aloilla kysyntää on erittäin paljon, on alalla myös työttömyys kaikkein korkeinta (15 %). Ravintola-alan tilannetta kuvaakin ennemmin kohtaanto-ongelma kuin varsinainen työvoimapula." (TEM: Työvoiman saatavuus, työvoimapula ja kohtaanto-ongelmat 2022, julk. 16.1.2023).



Uratalon toimitusjohtaja Kalle Honkonen kertoo, että TAKKin ja Uratalon järjestämien lyhytkoulutusten ja yhteistyön tavoitteena on nimenomaan työ- ja elinkeinoministeriönkin esiin nostaman kohtaanto-ongelman purkaminen.

- Näiden lyhytkoulutusten tarkoituksena on antaa työntekijälle paremmat valmiudet työskennellä ravintoloissa. Työnantajalle alalle koulutettu ihminen on luonnollisempi valinta kuin ihminen, jolle uudella työpaikalla täytyy kouluttaa kaikki, ihan perusasioista lähtien, toteaa Kalle Honkonen.

- Näemme, että tämä on nopea polku alalle, sillä tekijä pääsee heti lyhytkoulutuksen jälkeen oikeisiin töihin. Työkokemusta voi hankkia kesän ajan, jonka jälkeen opiskeluja on mahdollista jatkaa, mikäli ravintolamaailma tuntuu itselle oikealta alavaihtoehdolta. TAKK tarjoaa monenlaisia opiskelumuotoja, joista esimerkiksi oppisopimuskoulutus olisi luontainen siirtymä kesän jälkeen tutun työnantajan listoille, Sofia Ylihärsilä, toinen Uratalon yrittäjistä pohtii.



Koulutus on kestoltaan neljä päivää, ja se toteutetaan TAKKin tiloissa ja oppilaitoksen osaavien kouluttajien toimesta. Niin tarjoiluun kuin keittiötyöhön suuntaavat saavat peruskoulutuksen mm. hygienia- ja muista alan perusasioista ja syventyvät sen jälkeen joko salissa työskentelyyn tai keittiön avustaviin töihin. Koulutuksen aikana suoritetaan myös alalla vaadittavat alkoholi- ja hygieniapassit. Koulutus on osallistujalle ilmainen. Sesonkitarjoilijan lyhytkoulutus järjestetään 11.4. - 14.4.2023 ja Food Express keittiön puolelle 24.4. - 27.4.2023.



- Koulupäivät on tarkoituksella tehty tiiviiksi. Opiskelua on jokaisena koulupäivänä klo 10–16. Kokemus lyhytkoulutuksista on opettanut meille, mitä pitää opettaa ja mitä työnantajat tänä päivänä arvostavat. Työnantaja voikin pitää tätä osana perehdytystä ja osaamisen varmistamisena ennen varsinaista työpaikoilla tehtävää perehdytystä, toteaa TAKKin koulutussuunnittelija Tapio Määttänen.

Koulutettaville on haku on käynnissä osoitteessa www.uratalo.fi. Koulutukseen on muutama työpaikan tarjoava ravintola vielä etsinnässä.

- Vielä on hyvää aikaa hakeutua koulutukseen ja lähteä kokeilemaan, miltä työ ravintola-alalla tuntuu, kannustaa Honkonen.

Lyhytkoulutuksen kautta itselleen työntekijöitä etsivät esimerkiksi Edun Herkkukeidas, Champs Irish & Sports Bar, Superbar, Subway, Pizpala sekä lukuisat eri festivaalit ympäri Suomen.

Uratalo on tamperelainen henkilöstöpalvelualan yritys, joka muiden palveluiden lisäksi välittää vuokratyövoimaa. Uratalo toimii usealla eri toimialalla, joista suurimpia ovat ravintola-ala, puhtaanapito sekä logistiikka. Vuokratyövoiman lisäksi Uratalo auttaa yrityksiä onnistumaan suorarekrytoinneissa ja ylemmän johdon suorahauissa. www.uratalo.fi