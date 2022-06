Urbaani katupuisto Myyrmäessä tarjoaa maksutonta ohjelmaa Vantaalla kesäänsä viettäville

Myyräncolo on 1970-luvulla rakennettu, nelikerroksinen kiinteistö Myyrmäen aseman vieressä. Sen on vuokrannut Osuuskunta Myyrmäen kulttuuritalo, joka tarjoaa toimitiloja lähes 80 kulttuurialan toimijalle, mm. nykytanssiteatterille, jazzklubille, kolmelle radioasemalle, paikallislehdelle, äänitysstudiolle, kuoroille ja lauluyhtyeille sekä kymmenille muille taiteilijoille ja muusikoille. Talossa on oma kahvila MyyrYork Café sekä 220-neliöinen, lähes kuusimetrinen, jopa 260 asiakaspaikkaa tarjoava vanhaan elokuvateatteritilaan rakennettu rouhea Skenesali, jossa järjestetään keikkoja, teatteriesityksiä ja tapahtumia. Myyräncolossa on myös Lainaamo, josta vantaalaiset voivat llainata tapahtumakalustoa maksutta yleisölle avoimia tapahtumia varten. Lainattavissa on muun muassa festaripöytiä, tapahtumatelttoja, äänentoistolaitteita, sähkökeskuksia kaapeleineen sekä kokonainen esiintymislava.

Vuonna 2018 perustettu Myyräncolo muutti nykyisiin tiloihinsa kesällä 2021. Kuluneen vuoden haasteista huolimatta talossa on hyvä ja yhteisöllinen henki, ja kulttuurialan ihmisten kohtaamisista syntyneet idut alkavat kasvattaa versojaan myös Myyräncolon seinien ulkopuolelle. Talon alueella on menossa kaavamuutoshanke, ja rakennus puretaan mahdollisesti viiden vuoden sisällä, mutta sillä välin sitä hyödynnetään monipuolisessa kulttuuritoiminnassa.