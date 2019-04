Urhea-kampuksen rakennustyöt alkavat toukokuussa Helsingissä

Mäkelänrinteen lukion yhteyteen kohoavan Urhea-kampuksen rakennustyöt käynnistyvät toukokuussa 2019. Valtakunnallisesti merkittävän kampuksen muodostavat uusi monilajisen urheilun harjoitushalli, uusi asuinkerrostalo opiskeleville urheilijoille sekä Mäkelänrinteen lukion rakennus, joka perusparannetaan ja laajennetaan. Kampuksella toimii myös Mäkelänrinteen Uintikeskus, johon suunnitellaan laajennusosaa.

Rakennustyöt käynnistyvät lukion huoltopihalla liittymien muutostöillä toukokuussa ja jatkuvat lukion keittiösiiven purkutöillä kesäkuussa. Asuinrakennusta varten tehtävät maanrakennustyöt on tarkoitus aloittaa kesän aikana ja urheiluhallin rakentaminen syyskuussa. Kokonaisuuden arvioidaan valmistuvan keväällä 2021.

Kampus luo opiskeleville urheilijoille nykyistä paremmat olosuhteet, koska kampuksella voi harjoitella, opiskella, ruokailla ja asua. Harjoittelua tuetaan terveydenhuollon, valmennuksen ja tutkimustyön avulla. Lukion laajennusosa, urheiluhalli sekä Hoasin asuinkerrostalo liitetään toisiinsa sisäyhteydellä.

Lukiolaiset harjoittelevat myös Mäkelänrinteen Uintikeskuksen tiloissa. Keskuksen laajennuksen mahdollistava kaavaehdotus menee seuraavaksi Helsingin kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Urheiluhalliin hyvät harjoittelutilat huippu-urheilulle ja harrastustoimintaan

Monilajinen urheiluhalli tuo noin 14 000 m2 lisää harjoitustilaa Urhean akatemiaurheilijoille ja alueen urheiluseuroille. Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urheaan kuuluu lähes 5 000 urheilijaa.

Urhea-halliin on tulossa iso yleis- ja voimaharjoittelualue, peilisaleja, lajisuorituspaikat miesten ja naisten telinevoimistelulle, yleisurheilulle, judolle ja painille, rytmiselle voimistelulle sekä koripallolle.

”Lisäksi suunnitteilla on fysioterapia-, kuntoutus- ja palautumiskeskus, urheilulääkäri- ja testausasema sekä toimistotiloja. Kampukselle on tulossa myös urheilun tutkimustoimintaa Helsingin Urheilulääkäriaseman ja yliopistoyhteistyön kautta”, kertoo Urhea-halli Oy:n toimitusjohtaja Simo Tarvonen.

Hoasin asunnot tukevat opiskelun ja urheilun yhdistävää arkea

Kampukselle nouseva Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasin asuintalo on ensimmäinen urheilijoille suunnattu opiskelija-asuntokohde Helsingissä. Kohteen ratkaisuilla halutaan tukea nuorten arkea ja yhteisöllisyyden rakentumista. Suunnittelussa on otettu huomioon asukkaiden ikä ja se, että he tulevat muualta Suomesta. Yhteistiloja on paljon enemmän kuin tavanomaisessa Hoasin asuintalossa.

”Huippu-urheilun ja opiskelun yhteensovittaminen on hyvin haasteellista. Kun asunto on lähellä treeni- ja opiskelupaikkaa, syntyy parhaimmat edellytykset tehokkaalle ajankäytölle”, kertoo Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhoin ja jatkaa: ”Hoas haluaa luoda yhdessä Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian ja Helsingin kaupungin kanssa edellytyksiä ja parempaa kasvualustaa Suomen huippu-urheilulle.”

50 vuotta toimineella Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasilla on 10 000 asuntoa ja 18 500 asukasta.

Lukiorakennukseen saadaan nykyaikaiset tilat

Mäkelänrinteen lukiorakennukseen saadaan perusparannuksessa ja laajennuksessa nykyaikaiset ja joustavat opiskelutilat. Opiskelijoille halutaan tarjota motivoiva ja viihtyisä oppimisympäristö. Perusparannus on tärkeä myös rakennuksen teknisen kunnon parantamiseksi.

Lukion kapasiteetti kasvaa muutosten myötä nykyisestä 850 oppilaasta noin 1 000 oppilaaseen. Talossa toimii Mäkelänrinteen lukion lisäksi iltalukio ja Perhon Liiketalousopiston ryhmä.

Mäkelänrinteen lukiorakennus on harrastustoiminnan keskus, joka on aktiivisessa käytössä aamusta iltaan. Laajennusosan suunnittelussa on otettu huomioon myös tiloja käyttävät harrasteryhmät.

Urhea-kampus on laajan yhteistyön tulosta

Urheiluhallin toteuttaa Urhea-halli Oy, asuinkerrostalon Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas ja lukiorakennuksen perusparannuksen ja laajennuksen Helsingin kaupunki.

Hanke on kirjattu opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisesti merkittäväksi huippu-urheilun rakennushankkeeksi. Myös Suomen Olympiakomitea ja useat urheilun lajiliitot ovat vahvasti hankkeen takana. Hanke on mukana myös Helsingin kaupunkistrategiassa 2017‒2021.

Urhea-kampus vauhdittaa Olympiavalmennuskeskuksen rakentumista Helsinkiin ja samalla vahvistaa merkittävästi Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian yhteistyöverkostoa, johon kuuluu 26 lajiliittoa, Suomen Olympia- ja Paralympiakomitea, lähes 60 oppilaitosta, Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupungit sekä Puolustusvoimien urheilukoulu, Kisakallion urheiluopisto, Helsingin Urheilulääkäriasema ja Urheiluopistosäätiö.