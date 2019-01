Urheilulehdon katuremonttia tehdään hetki Mannerheimintiellä

Yli satavuotiaan vesijohdon uusimistyöt siirtyvät hetkeksi Mannerheimintien puolelle. Työt haittaavat liikennettä Nordenskiöldinkadun ja Mannerheimintien risteyksessä, jossa yksi Mannerheimintien kaista kohti pohjoista joudutaan sulkemaan noin kaksi viikkoa kestävän työn ajaksi.

Haittaa pyritään vähentämään ohjelmoimalla liikennevaloja ja tekemällä töitä vuorotöinä.

Urakoitsijan arvion mukaan Urheilulehdon hankkeen kaikki työt valmistuvat kesäkuun loppuun mennessä.

Urheilulehdon ympäristön työt tähän mennessä:

Peruskorjaus alkoi Töölön Urheilulehdon kaduilla toukokuussa 2017. Nordenskiöldinkadulla Urheilukadun ja Mannerheimintien välillä on tehty viime aikoina vesijohtotöitä, jossa vuonna 1914 rakennettu vesijohto uusitaan.

Reijolankadulle on rakennettu raitiotiekiskot ja yksisuuntaiset pyörätiet. Nordenskiöldinkadulla on uusittu raitiotiekiskot ja rakennettu yksisuuntaiset pyörätiet.

Reijolankadulla on uusittu hulevesiviemäri ja vaihdettu kaukolämpöputket. Urheilukadulla on saneerattu osa kaukolämpölinjasta. Alueelle on rakennettu uusia vesijohtoja ja uudet kaukojäähdytysputket. Myös Mannerheimintien ja Reijolankadun risteyksessä on uusittu kunnallistekniikkaa. Kaikilla ympäristön kaduilla on uusittu kilometreittäin maanalaisia kaapeleita.