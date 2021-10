Urheilumaailmaa valtaa nyt kaksi lajia, joista Suomessa ei tiedetä (vielä) mitään!

OCR, eli vapaasti suomennettuna esteratamaastojuoksu, on yhdistelmä maastojuoksua ja erilaisia esteitä, kuten korkeita, ylikiivettäviä seiniä, ryömimistä, köyden kiipeämistä, jääkylmään veteen hyppäämistä, erilaisissa esteissä roikkumista, tasapainoilua ja painavien esineiden kantamista. Helsingissä vuodesta 2014 saakka järjestetty Tough Viking on esimerkki OCR-kisasta. Lajin Euroopan- ja maailmanmestaruuskisoissa on nähty suomalaisedustusta jo useina vuosina, mutta ensimmäiset viralliset Suomen mestaruuskisat sekä kansallinen lajiliitto FOCRA (Finnish Obstacle Course Racing Association) näkivät päivänvalon vasta kuluneena syksynä.

HYROX on puolestaan eurooppalainen urheilukilpailu, joka on yhdistelmä juoksua sekä yleisimpiä crossfitistä tuttuja liikkeitä. Vuonna 2018 debytoinut laji on saavuttanut suuren suosion synnyinmaansa Saksan lisäksi mm. Isossa-Britanniassa sekä Yhdysvalloissa. HYROX vie harrastajia erityisesti inflaation kokeneelta crossfitilta, sillä HYROXista on jätetty pois vaikeimmat ja teknisimmät liikkeet. Näin ollen kuka tahansa perusliikkujakin voi kilpailla lajissa.

Missä OCR:ää ja HYROX:ia voi harrastaa?

OCR Factory on Suomen ensimmäinen OCR:ään ja HYROXiin keskittynyt urheilukeskus, joka tarjoaa lähes 1500 neliömetrin puitteet sekä OCR:n että HYROXin harrastamiseen, aina lapsista aikuisiin. Se on samalla ensimmäinen OCR-keskus Suomessa sekä ainoa HYROX-lisensoitu keskus Pohjoismaissa.

OCR Factoryn myötä Suomi ottaakin pitkään kaivatun harppauksen sekä OCR:ssä että HYROXissa kohti muun maailman tasoa. Muun muassa länsinaapurissa Ruotsissa OCR on ollut vuosia Suomea edellä sekä valmennuksessa, harrastajamäärissä, kilpailuissa että kisamenestyksessä. Ruotsissa on jopa oma OCR-maajoukkue.

Juoksua ja elämyksellisyyttä

OCR:n ja HYROXin kasvua maailmalla ovat siivittäneet kestävyysurheilun, erityisesti juoksun ja polkujuoksun suosio, mutta myös Yhdysvalloissa suositut Spartan sekä NinjaWarrior -kilpailut. Ihmiset hakevat liikkumiselta yhä enemmän elämyksellisyyttä ja yhteisöllisyyttä, ja juuri sitä OCR ja HYROX pystyvät harrastajilleen tarjoamaan. Nähtäväksi jää millaisella aikataululla Suomi pystyy kirimään kuilun kiinni muihin Pohjoismaihin harrastaja- ja kilpailijamäärissä.

Lajeista lisätietoja antavat OCR Factory Oy:n toimitusjohtaja Miia Klärich sekä valmennuspäällikkö Elina Koponen, jotka toimivat myös lisensoituina OCR (FOCRA)- ja HYROX -ohjaajina Suomessa.

Videot: https://youtu.be/yHFEOYJ22cw (OCR), https://youtu.be/HTHAs8F9Cek (HYROX)

Lisätiedot ja lajikokeilut: info@ocrfactory, 040 764 49 84 (Miia), 050 405 50 56 (Elina)

Lajien tunnettuuden nostamiseksi järjestämme lehdistölle ja medialle mahdollisuuden päästä tutustumaan sekä OCR:ään että HYROXiin yhteisessä avoimessa aamutilaisuudessa 28.10.2021 klo 9–11, osoitteessa: OCR Factory Oy, Finnoonlaaksontie 7, 02270 Espoo. Tervetuloa!