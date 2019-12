Useimmat ilmoitukset jäätyneistä joutsenista ovat turhia

Vesien jäätyminen merkitsee pelastuslaitokselle aikaa, jolloin ilmoituksia jäihin kiinni jäätyneistä joutsenista alkaa saapua. Hälytys on melkein aina väärä, sillä loppusyksyn aikaan joutsenet lepäilevät ja sulattelevat ruokaa jäiden päällä ilman että niillä olisi hätää.

On kuitenkin myös niitä harvinaisia tilanteita, joissa joutsen saattaa jäätyä kiinni. Näin voi olla, mikäli sairas tai vahingoittunut huonokuntoinen lintu on hyvin pienellä vesialueella. Helsingin kaupungin pelastuslaitos muistuttaa kuitenkin, että joutsen on karaistunut lintu, joka pärjää yllättävänkin karuissa ja kovissa olosuhteissa.

Oletettujen jäätyneiden joutsenten pelastaminen ei ole pelastuslaitoksen kiireellisimpiä tehtäviä, mutta silloin kun tosi on kysymyksessä, tekee pelastuslaitoksen eläinpelastusyksikkö kaikkensa eläimen pelastamiseksi.

Soita eläinpelastusnumeroon 09-310 30151 seuraavissa tapauksissa:

Linnulla on siipi poikki tai se roikkuu tai siivessä on verta.

Lintu on lentänyt sisälle tai se on jäänyt kiinni jonnekin, etkä pysty itse auttamaan sitä. Linnun saa yleensä hätistettyä ulos laittamalla huoneessa verhot kiinni ja pitämällä ikkunan tai oven auki. Lintu poistuu tilasta kohti valoa.

Lintu on öljyssä tai sillä on selkeä vamma jalassa.

Linnunpoikanen on orvon näköinen tai pudonnut pesästä etkä saa itse palautettua sitä pesään.

Sorsanpesä on omituisessa paikassa ja linnuilla ei ole turvallista tietä veteen

Pääskynen on maassa eikä pääse maasta lentoon.

Joutsen näyttää jäätyneelle tai se ei pääse lentoon, vaikka sitä yrittää hätistää pois.

Näissä tilanteessa ei tarvitse ottaa yhteyttä:

Lintu nilkuttaa, mutta on terveen näköinen ja lähtee lentoon hätisteltäessä.

Linnunpoika on yksinäinen, mutta hyvävointinen.

Lokinpoikanen on maassa ja emo puolustaa poikastaan.

Pikkulinnulla ei ole toista jalkaa, mutta se lähtee lentoon hätisteltäessä.

Lisätietoja:

Helsingin kaupungin pelastuslaitos/ Eläinpelastusyksikkö

puh. 09-310 30151