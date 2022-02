Uskalla rakastua ja rakastaa rohkeasti – Iästä riippumatta!

”Rakkaus on riski, joka kannattaa ottaa. Iästä riippumatta”- Elisabeth Falck ja Paula Ruotsalainen teoksessa Uusi suhde – Rakkaus kypsässä iässä.

Uusi suhde – Rakkaus kypsässä iässä pysäyttää lukijan aikuisen rakkauden äärelle. Kirja pohtii kypsää aikuista rakkautta keski-ikäisten ja sitä vanhempina rakastuneiden näkökulmasta tarjoamalla lukijalle tietoa, vertaistukea ja rohkaisua suhteessa, jossa rakkaus on uutta ja nuorta huolimatta siitä, että molemmilla on jo ikää ja elettyä elämää takana. Kirjan käytännönläheisten harjoitusten avulla lukija löytää uusia näkökulmia ja oivalluksia kypsän rakkauden kannatteluun suhteessa, jossa molemmat hyväksytään omana itsenään. Kirjassa ääneen pääsevät monet uuden suhteen löytäneet, mikä tarjoaa lukijalle mahdollisuuden peilata omaa elämäänsä tilanteisiin, joita nuori aikuinen rakkaus kohtaa suhteen edetessä, oli kyse sitten seksuaalisuudesta, yhteen muuttamisesta tai suhteesta uuden kumppanin lapsiin.

”Haluamme poistaa näkymättömyyden verhoa, tuoda avoimuutta ja näyttää, että kypsän iän nuori rakkaus on luonnollista ja kaunista. Haluamme antaa sinulle rohkeutta suoda itsellesi mahdollisuus onnelliseen parisuhteeseen, olitpa minkä ikäinen tahansa.” kertovat Elisabeth Falck ja Paula Ruotsalainen uutuusteoksesta. Kirja sopii kaikille aikuisessa parisuhteessa eläville ja siitä haaveileville sekä oppikirjaksi ihmissuhdealan ja seniorityön ammattilaisille.

Elisabeth Falck on pohjakoulutukseltaan teologi ja pappi. Hän on toiminut pari- ja perhepsykoterapeuttina, uusperheneuvojana ja työnohjaajana Perheasiain neuvottelukeskuksessa yli 20 vuotta. Viisikymppisenä Elisabeth Falck kävi läpi avioeron. Hän löysi uuden rakkauden, jonka myötä myös uusperheen kysymykset astuivat osaksi hänen elämäänsä.

Paula Ruotsalainen on perhepsykoterapeutti, pari- ja seksuaaliterapeutti ja työnohjaaja. Hän on työskennellyt yli 30 vuotta parisuhdekysymysten äärellä perheneuvojana Perheasiain neuvottelukeskuksessa. Paula Ruotsalaisella on omakohtaista kokemusta leskeytymisestä, sinkkuudesta ja uudesta viisikymppisenä solmitusta parisuhteesta.

Uusi suhde – Rakkaus kypsässä iässä -kirja julkaistiin tammikuussa 2022.

Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 25 vuoden kokemus sekä kotimaisen että ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Kustantamo keskittyy julkaisuohjelmassaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja he ovat Suomen johtava kustantamo tässä kategoriassa. He pyrkivät tarjoamaan työkaluja ja oivalluksia merkitykselliseen elämään kaikilla elämän osa-alueilla. Viisas Elämän valikoimaan kuuluu ajattomia klassikoita, kuten Eckhart Tolle, Dalai Lama, Florence Scovel Shinn, James Allen, Jon Kabat-Zinn, Byron Katie, Timothy Ferriss, Tony Robbins, Charles Duhigg, Clarissa Pinkola-Estés, Wayne D. Dyer, Bruce Lipton, Michael Singer, ja Brené Brown.