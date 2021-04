Uskallatko sinä nauraa joka päivä?

Jaa

Uutuuskirja kertoo kiehtovasti naurun tärkeydestä ja sen eheyttävästä voimasta.

”Nauru on ihmiselämä kohdusta hautaan” - Kaj Kunnas

Nauru on supervoima. Se rentouttaa tunnelman, luo yhteisöllisyyttä, haihduttaa huolet pois ja edistää terveyttä.



Tarja Kupiaksen ja Laura Koverskoin laajaan tutkimus- ja haastatteluaineistoon pohjautuva Naurattava elämä – Löydä kadonnut naurusi: Uskalla nauraa! (Basam Books 2021) tarkastelee naurun merkitystä eri konteksteissa ja rohkaisee ihmisiä nauramaan hyväntahtoista naurua aina kun naurattaa. Kirjassa vuorottelevat tieto, nauruharjoitukset, haastatteluosiot sekä kirjaa kehystävä kertomus, joka opettaa löytämään uudelleen kadotetun nauramisen taidon. Kirjan nauruharjoitukset löytyvät ”naurun kera” osoitteessa naurattavaelama.fi/naurattaa.

”Nauran pitkin päivää, jos vain mahdollista, sillä se tekee hyvää.” -Erkki Laimio

Kirjassa tarkastellaan naurua monipuolisesti eri näkökulmista. Nauru on voimavara, joka edistää niin henkistä kuin fyysistä terveyttä ja hyvinvointia. Tämän lisäksi nauru auttaa jaksamaan vaikeina aikoina ja se vahvistaa sosiaalisia siteitämme muiden ihmisten kanssa.

”Nauru merkitsee monille ihmisille energistä ja vapautunutta oloa. Toisille se puolestaan merkitsee parannusta stressinsietokykyyn tai tapaa purkaa paineita. Se voi olla myös apukeino kohdata vaikeita tunteita.”

Naurattava elämä kertoo mukaansa tempaavasti siitä, millainen merkitys naurulla on kulttuurissamme, sekä siitä, miten nauruun on suhtauduttu eri aikoina. Kirjoittajat murtavat myyttejä ja vanhentuneita käsityksiä, jotka ovat vallinneet pitkään naurukulttuurissamme.

Kirjaan on haastateltu 22 tähtivierasta, joiden joukkoon lukeutuvat muun muassa tanssilegenda Aira Samulin, iskelmälaulaja Arja Koriseva, oopperalaulaja Johanna Rusanen sekä toimittaja Kaj Kunnas. He kertovat yhdessä muiden haastateltujen kanssa siitä, mitä nauru heille merkitsee.

”Naurun tuottama ilo ja vapautuminen moninkertaistuu, kun sen voi jakaa

ja näkee, kuinka ystävä myös voimaantuu.” - Satu Pesola

Tähtivieraiden haastatteluja voi kuunnella myös Kupiaksen luotsaamasta Naurupodcastista, joka löytyy audiosisältöpalvelu Suplasta (linkki alla).

Kupias ja Koverskoi julkaisevat kirjan kanssa samaan aikaan uuden version "Naurava kulkuri" -kappaleesta. Teksti on laitettu uuteen uskoon ja kappaleen nimi on nyt ”Tää nauru ei hyydy”. Kappale on kuultavissa YouTubessa (linkki alla). Kupias ja Koverskoi julkaisevat syksyllä kappaleen virallisen musiikkivideon.

Naurattava elämä -kirjajulkkarit järjestetään livestriiminä keskiviikkona 28.4. klo 18 alkaen. Julkkareiden tapahtumasivu julkaistaan myöhemmin Facebookissa @naurattavaelama -sivulla. Mukana julkkareissa ovat muun muassa kirjassakin esiintyvät kirjailija-sanoittaja Eija Hinkkala, urheilutoimittaja Kaj Kunnas sekä laulaja Arja Koriseva.

Kirjoittajista

Tarja Kupias on nauru- ja positiivisuusvalmentaja, jolla on takana pitkä ura musiikki- ja mediabisneksen parissa. Laura Koverskoi on teologian maisteri. Kirjoittajat ovat yhdessä tehneet YouTube kanavan ”Naurattava elämä”, jonne he tekevät videoita kirjassa käsiteltyihin teemoihin liittyen.