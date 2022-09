Uudelle Lamminrahkan alueelle etsitään jo asukkaita – haku Kuurankatu 2:n ASO-asuntoihin alkaa syyskuussa

Mangrove Asumisoikeus Oy:n asumisoikeuskohde Kuurankatu 2 Kangasalla valmistuu arviolta helmikuussa 2024. Syyskuussa alkavassa haussa on tarjolla 67 erikokoista kerrostaloasuntoa. Energiatehokkaassa kohteessa on käytössä uudentyyppinen hybridilämmitysjärjestelmä, ja asukkaiden käytettävissä on yhteiskäyttöauto. Valmistuessaan Lamminrahkan alue täydentää palveluillaan myös Itä-Tampereen palvelutarjontaa, ja Lamminrahkan kouluun tullaan ottamaan oppilaita yli kuntarajojen.

Mangrove Asumisoikeus Oy:n Kuurankatu 2 valmistuu arviolta helmikuussa 2024. Haku asumisoikeusasuntoihin käynnistyy nyt syyskuussa.

Mangrove Yhtiöt rakentaa Lamminrahkan keskustaan kokonaisen korttelin, joka valmistuu useammassa vaiheessa vuosien 2022–2025 aikana. Kuurankatu 2:ssa on haettavana kaksioita, kolmioita ja neljän huoneen asunto. Mangrove Asumisoikeus Oy:llä on Kuurankatu 2:n lisäksi rakenteilla kaksi muuta asumisoikeuskohdetta: Ilokkaanrinne 5–6 Tampereen Koivistonkylään ja Jalostusasemankatu 5b ja 9b Kaarinan Rauhalinnaan. Ilokkaanrinne valmistuu arviolta lokakuussa 2022 ja Jalostusasemankadun puukerrostalot alkuvuoden 2024 aikana. Kuurankadulla yksityiskohdat parantavat asumisen tasoa Uusi asumisoikeusrakennus on parasta mahdollista A-energiatehokkuusluokkaa. Lamminrahkan korttelissa rakennusten lämmitysmuodoksi on valittu hybridiratkaisu, joka yhdistää toimintavarmaa ja tehokasta kaukolämpöä sekä ekologista maalämpöä. Kuurankadun asukkaat pääsevät hyödyntämään yhteiskäyttöautoa, mikä hyvien joukkoliikenneyhteyksien lisäksi vähentää tarvetta oman auton hankintaan. Suuressa osassa nyt valmistuvista asunnoista on oma sauna, mutta lisäksi Kuurankatu 2:ssa on myös taloyhtiön sauna. – Olemme halunneet huomioida erilaisten asujien tarpeet ja samalla tarjota varustetasoltaan kilpailukykyisen vaihtoehdon omistusasumiselle. Kaikista asumisoikeusasunnoista löytyy oletuksena muun muassa induktioliesitaso ja astianpesukone. Kuurankatu 2 on myös savuton, minkä olemme ottaneet periaatteeksi kaikissa asumisoikeuskohteissamme, kertoo Mangrove Asumisoikeus Oy:n myynti- ja hallintopäällikkö Leena Peltola. Laaja koulukeskus hyödyttää niin Kangasalaa kuin Tamperetta Tampereen kyljessä mutta kuitenkin Kangasalan puolella sijaitseva Lamminrahka yhdistää jatkossa pirkanmaalaisia kuntarajojen yli. – Lamminrahka laajentaa Kangasalaa selkeästi kohti Tamperetta, sillä valmistuessaan alueen palvelut ovat tervetullut täydennys Tampereen itäpuolen palveluihin. Lamminrahkaan on kaavoitettu paikka kauppakeskukselle, ja työmatkalaisen näkökulmasta sukkuloiminen Lamminrahkan ja Tampereen välillä on sujuvaa sekä autolla että julkisella liikenteellä, kertoo Mangrove Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Sami Lehto. Kuurankatu 2 sijaitsee aivan lähellä Lamminrahkan koulukeskusta, jonne tulee tilat varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle sekä alakoululle. Ne valmistuvat vuoden 2023 aikana. Koulukeskuksessa on myös yläkoulu, joka valmistuu vuoden 2027 aikana. Tampere ja Kangasala tulevat tekemään Lamminrahkassa laajaa kouluyhteistyötä, sillä Tampereelta osoitetaan tulevaisuudessa oppilaita uuteen koulukeskukseen. Joukkoliikenne ja luonto ovat alueen valttikortit Valmistuttuaan Lamminrahka on luonnonläheinen pienkaupunkimainen asuinalue, josta on hyvät liikenneyhteydet Tampereen kehätielle ja sitä kautta myös Helsingin ja Jyväskylän suuntaan. Alueella pärjää halutessaan mainiosti ilman autoa. Alueen bussiliikenne alkaa toimia jo kesällä 2023, ja Tampereen raitiotielle on suunniteltu mahdollista jatkoa Lamminrahkaan asti. – Lamminrahka on sijainniltaan ainutlaatuinen, sillä sieltä käsin pääsee nauttimaan Tampereen ja Kangasalan kulkuyhteyksistä ja palveluista. Lamminrahkankaunis luonto ja sen tuomat hyvät liikuntamahdollisuudet niin metsäpoluilla kuin ladulla nostavat alueen arvoa entisestään asukkaan näkökulmasta, Lehto korostaa. Lisätietoja: Sami Lehto, toimitusjohtaja, Mangrove Asumisoikeus Oy, p. 040 582 4182 sami.lehto@mangrove.fi Leena Peltola, myynti- ja hallintopäällikkö, Mangrove Asumisoikeus Oy p. 0400 550 185 leena.peltola@mangrove.fi Kuurankatu 2 Mangrove Asumisoikeus Oy:n asumisoikeuskohde Kangasalan Lamminrahkassa

valmistuu arviolta helmikuussa 2024

asuntojen hakuaika on 1.–19.9.

tarjolla on 67 erikokoista asuntoa: kaksioita, kolmioita ja yksi neljän huoneen asunto

hyvät ja nopeat liikenneyhteydet

ympäristöystävälliset energia- ja talotekniikkaratkaisut, mm. hybridimuotoinen lämmitys

valmistuessaan Lamminrahkan alue täydentää palveluillaan myös Itä-Tampereen palvelutarjontaa

Lamminrahkan koulu palvelee yli kuntarajojen

www.mangrove.fi/kuurankatu2

Avainsanat asumisoikeusasumisoikeusasuminenKangasalaLamminrahkaPirkanmaarakennusalarakennushankerakennuttaminenTampere

Kuvat Mangrove Asumisoikeus Oy:n Kuurankatu 2 valmistuu arviolta helmikuussa 2024. Haku asumisoikeusasuntoihin käynnistyy nyt syyskuussa. Kangasalan Lamminrahkan kohde on A-energialuokkaa. Kuurankatu 2:n lämmityksessä käytetään hybridiratkaisua, joka perustuu kaukolämmön ja maalämmön hyödyntämiseen. Kuurankatu 2:n asuntojen keittiöiden perusvarustetasoon kuuluu muun muassa induktioliesitaso, erillisuuni ja astianpesukone. Kohteessa on tarjolla kaksioita, kolmioita ja neljän huoneen asunto.